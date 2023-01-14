«Нэшвилл» вернул Аскарова в АХЛ после дебютного матча в НХЛ

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20-летний российский голкипер вернулся в фарм-клуб – « » – после дебютного матча в НХЛ.

Аскаров парировал 31 из 35 бросков в игре регулярного чемпионата против «Монреаля» (3:4).

Ярослав стал самым молодым вратарем в истории «Предаторс», который сыграл матч в лиге. Он дебютировал в возрасте 20 лет и 210 дней.

Аскаров дебютировал в НХЛ с 31 сэйвом (и поражением). В этом сезоне сыграли уже 10 русских вратарей!