Хаванов о драке «Ак Барса» и «Нефтехимика» с участием Радулова: «Не важно: лидер, не лидер. Никто не хочет пятиться, в плей‑офф другой хоккей»

прокомментировал драку хоккеистов «Ак Барса» и «Нефтехимика».

Эпизод с потасовкой произошел во втором периоде второго матча серии Кубка Гагарина.

У ворот казанской команды возникла стычка, в которой приняли участие , , и .

– Борьба на пятаке – штука распространенная. И там эмоции сдержать очень тяжело.

Никто не любит уступать. Никто не хочет пятиться. Тем более в плей‑офф, ведь это другой хоккей. Меня это не удивляет.

– Зачем это «Ак Барсу»?

– Там не важно: лидер, не лидер. Там и началось все с молодого Рауля Якупова 2004 года рождения [«Нефтехимик»] на пятаке. Он тоже пятиться не умеет.

Мы думаем, что любой вид спорта – это чистое мастерство или чистая техника, скорость.

Но на площадке огромное количество эмоциональных вещей происходит, которые не сдержать в себе. Это соревнование в здоровье, силе и в чем угодно. Не только в мастерстве, – сказал бывший защитник сборной России.

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