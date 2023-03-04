Генменеджер «Питтсбурга» считает, что команда стала лучше после дедлайна: «Много команд способны выиграть Кубок Стэнли. И мы – одна из них»

Генеральный менеджер « » включил команду в число претендентов на Кубок Стэнли.

высказался об итогах трейд-дедлайна.

В пятницу «Пингвинс» выменяли российского игрока обороны у «Анахайма».

«Считаю, что сегодня мы сделали нашу команду лучше. Думаю, что есть много команд, способных выиграть . И мы – одна из них.

Куликов даст команде глубину в оборонительной линии. Это хоккеист, который может сыграть как в атаке, так и в обороне – в обе стороны. Это жесткий хоккеист. Он может нейтрализовывать меньшинство соперника», – сказал Хекстолл.