Генменеджер «Питтсбурга» считает, что команда стала лучше после дедлайна: «Много команд способны выиграть Кубок Стэнли. И мы – одна из них»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли НХЛ Дмитрий Куликов Рон Хекстолл Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбурга» включил команду в число претендентов на Кубок Стэнли.

Рон Хекстолл высказался об итогах трейд-дедлайна.

В пятницу «Пингвинс» выменяли российского игрока обороны Дмитрия Куликова у «Анахайма».

«Считаю, что сегодня мы сделали нашу команду лучше. Думаю, что есть много команд, способных выиграть Кубок Стэнли. И мы – одна из них.

Куликов даст команде глубину в оборонительной линии. Это хоккеист, который может сыграть как в атаке, так и в обороне – в обе стороны. Это жесткий хоккеист. Он может нейтрализовывать меньшинство соперника», – сказал Хекстолл.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Сухавалов
нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий