Гуськов об МХЛ: «Снежные Барсы» в следующем сезоне будут, если все будет хорошо. «Барыс» подал заявку»

Теги Александр Гуськов КХЛ МХЛ Барыс Снежные Барсы Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Sports.ru - Казахстан Хоккей

Молодежная команда «Барыса» подала заявку на участие в следующем сезоне МХЛ.

Об этом сообщил Александр Гуськов.

«Барыс» подал заявку на следующий сезон, мы прекрасно помним, по каким причинам они выбыли. Это кахаэловский фарм-клуб, здесь в рабочем порядке проверяются документы, если все будет хорошо, «Снежные Барсы» в следующем сезоне будут.

По «Куньлуню» информации пока нет», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

Напомним, «Снежные Барсы» перешли из Olimpbet Молодежной хоккейной лиги в Pro Hokei Ligasy в 2020 году.

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