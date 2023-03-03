Гуськов об МХЛ: «Снежные Барсы» в следующем сезоне будут, если все будет хорошо. «Барыс» подал заявку»

Молодежная команда « » подала заявку на участие в следующем сезоне .

Об этом сообщил .

«Барыс» подал заявку на следующий сезон, мы прекрасно помним, по каким причинам они выбыли. Это кахаэловский фарм-клуб, здесь в рабочем порядке проверяются документы, если все будет хорошо, « » в следующем сезоне будут.

По «Куньлуню» информации пока нет», – сказал вице-президент по развитию молодежного хоккея.

Напомним, «Снежные Барсы» перешли из Olimpbet Молодежной хоккейной лиги в Pro Hokei Ligasy в 2020 году.