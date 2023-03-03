Гуськов об МХЛ: «Снежные Барсы» в следующем сезоне будут, если все будет хорошо. «Барыс» подал заявку»
Молодежная команда «Барыса» подала заявку на участие в следующем сезоне МХЛ.
Об этом сообщил Александр Гуськов.
«Барыс» подал заявку на следующий сезон, мы прекрасно помним, по каким причинам они выбыли. Это кахаэловский фарм-клуб, здесь в рабочем порядке проверяются документы, если все будет хорошо, «Снежные Барсы» в следующем сезоне будут.
По «Куньлуню» информации пока нет», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.
Напомним, «Снежные Барсы» перешли из Olimpbet Молодежной хоккейной лиги в Pro Hokei Ligasy в 2020 году.
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