Мичков о мотивации игроков «Сочи»: «Всем охота победить, чтобы завершить сезон с хорошим настроением. Есть сожаление, что осталось всего 3 матча»

рассказал о мотивации игроков « » на последние матчи сезона.

Клуб занимает последнее место в Фонбет Чемпионате КХЛ с 27 очками в 65 играх. Вчера сочинцы обыграли «Нефтехимик» (3:1) на выезде.

«Ребята играют в свое удовольствие: осталось не так много игр, всем охота победить, чтобы с хорошим настроением завершить этот сезон. Это непередаваемый опыт игры на взрослом уровне, и есть небольшое сожаление, что осталось всего три матча. Но это хоккейная жизнь, не бывает нескончаемых сезонов, поэтому надо ко всему относиться с терпением и продолжать работать.

Моя задача – выходить играть, если руководство решит, что так нужно для системы «Сочи» и «Капитана», с удовольствием сыграю [в Кубке Харламова].

Мы на каждую игру настраиваемся и выходим как на финальную, потому что нам уже терять нечего и нам всегда охота побеждать. Несмотря на то, кто против нас играет, нам всегда нужно выходить и выкладываться по максимуму, мы отталкиваемся от своей игры.

Нам тренерский штаб говорит о том, как играть против того или иного соперника, и мы стараемся выполнить установку», – сказал фаворит драфта НХЛ-2023.