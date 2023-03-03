«Филадельфия» хочет получить выбор в 3-м раунде драфта за ван Римсдайка. «Вегас», «Виннипег» и «Сиэтл» проявляют интерес (Крис Джонстон)

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Стала известна запрашиваемая компенсация за Джеймса ван Римсдайка.

«Флайерс» хотят получить выбор в третьем раунде за Джеймса ван Римсдайка. «Вегас», «Виннипег» и «Сиэтл» – среди тех, кто проявляет интерес.

«Калгари» тоже интересовался, но, похоже, больше не настроен на обмен», – написал инсайдер TSN Крис Джонстон. 

В нынешнем сезоне нападающий провел 41 игру и набрал 23 (9+14) очка.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 7 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

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