Орлов набрал первые очки за «Бостон», сделав 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 3+18 в 45 играх

набрал первые очки за « », сделав 2 передачи в матче с « ».

Защитник, проводивший второй матч за «Брюинс», отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2). Его признали 3-й звездой.

В активе россиянина 21 (3+18) очко в 45 играх сезона.

Сегодня Орлов (19:17, 0:22 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве, «0») применил 3 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:2.