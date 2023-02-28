Орлов набрал первые очки за «Бостон», сделав 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 3+18 в 45 играх
Дмитрий Орлов набрал первые очки за «Бостон», сделав 2 передачи в матче с «Эдмонтоном».
Защитник, проводивший второй матч за «Брюинс», отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (3:2). Его признали 3-й звездой.
В активе россиянина 21 (3+18) очко в 45 играх сезона.
Сегодня Орлов (19:17, 0:22 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве, «0») применил 3 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:2.
1 комментарий