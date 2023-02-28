Орлов набрал первые очки за «Бостон», сделав 2 передачи в матче с «Эдмонтоном». У него 3+18 в 45 играх

Теги Бостон Эдмонтон НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов набрал первые очки за «Бостон», сделав 2 передачи в матче с «Эдмонтоном».

Защитник, проводивший второй матч за «Брюинс», отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (3:2). Его признали 3-й звездой.

В активе россиянина 21 (3+18) очко в 45 играх сезона. 

Сегодня Орлов (19:17, 0:22 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве, «0») применил 3 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 2:2. 

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1 комментарий

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Тиль Улленшпигель
Сокол Орлов!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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