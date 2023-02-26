Орлов провел дебютный матч за «Бостон»: 2 хита, 1 бросок, 1 блок и «минус 1» за 20:04 с «Ванкувером»

Теги Бостон Ванкувер НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов провел первый матч за новую команду.

31-летний россиянин на днях был выменян клубом у «Вашингтона».

Игрок, взявший номер 81, принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:1). 

Орлов (20:04, 2:48 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. 

В текущем сезоне НХЛ на его счету 19 (3+16) очков в 44 играх. 

 

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