Орлов провел дебютный матч за «Бостон»: 2 хита, 1 бросок, 1 блок и «минус 1» за 20:04 с «Ванкувером»
Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов провел первый матч за новую команду.
31-летний россиянин на днях был выменян клубом у «Вашингтона».
Игрок, взявший номер 81, принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:1).
Орлов (20:04, 2:48 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.
В текущем сезоне НХЛ на его счету 19 (3+16) очков в 44 играх.
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