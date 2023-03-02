Кудашов по-прежнему считает «Торпедо» фаворитом в паре с «Динамо»: «Планируем долгую серию. «Торпедо» выглядело мощно»

Теги Торпедо Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Чемпионат.com Хоккей

Алексей Кудашов высказался о победе над «Торпедо» в первом матче серии Кубка Гагарина.

Московское «Динамо» выиграло со счетом 3:1.

– Сначала хочу отметить атмосферу сегодняшней игры. Болельщики создали настоящий антураж для игры плей-офф.

Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пытались сражаться с местными болельщиками на трибунах так, как мы сражались на поле.

По игре самое важное, что добились победы. Как и в любой игре, были хорошие моменты, было и то, что не совсем получалось. Но в первую очередь мы довольны результатом.

– Перед началом серии вы сказали, что считаю «Торпедо» фаворитом.

– Я по-прежнему так считаю. Во-первых, они заняли место выше нас.

И по сезону играли здорово, и сейчас играли здорово. И они фаворит. «Торпедо» выглядело мощно, и ничего другого от них сегодня я не ждал.

– Результат на ваше мнение не повлиял?

– Вы же видите, какие сейчас результаты.

Чемпионат выровнялся. Он стал мощным и интересным, поэтому какие-то выводы делать по одной игре… Мы планируем долгую серию», – сказал главный тренер московского «Динамо».

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6 комментариев

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Кеша
На спортсе глюк . Не принимает комментарии. Или потом сразу все вылезают
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Кеша
Кудашов адекват. Все больше и больше проникаюсь уважением . Удачи !
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Ми Ша
Правильно считает
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Кеша
Кудашов большой молодец ! Я взглянул на него другими глазами . Создал прекрасную команду по бюджету, великолепную атмосферу . Парни выполняют установку на игру . Выдержали давление . Какой же Вы адекват , Алексей Николаевич ! Аплодирую !
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Direct free kick
СораДники выставят из плей-офф случайного человека из професии ларионова
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Кеша
Какой же Кудашов адекват ! Я на него взглянул другими глазами, как он сделал такую команду с таким бюджетом . А самое главное видно, что и атмосфера в коллективе замечательная. Игроки пытаются выполнять установку на игру . Поменьше удаляться бы . Иначе, очень жарко было у ворот. И вот эти пижонские передачи с лопаты за спину лучше исключить . А так молодцы . Выдержали и довели до победы , как я и хотел - без овертайма
. В овертайме у нас совсем плохо .
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