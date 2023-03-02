Кудашов по-прежнему считает «Торпедо» фаворитом в паре с «Динамо»: «Планируем долгую серию. «Торпедо» выглядело мощно»
Алексей Кудашов высказался о победе над «Торпедо» в первом матче серии Кубка Гагарина.
Московское «Динамо» выиграло со счетом 3:1.
– Сначала хочу отметить атмосферу сегодняшней игры. Болельщики создали настоящий антураж для игры плей-офф.
Особенно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пытались сражаться с местными болельщиками на трибунах так, как мы сражались на поле.
По игре самое важное, что добились победы. Как и в любой игре, были хорошие моменты, было и то, что не совсем получалось. Но в первую очередь мы довольны результатом.
– Перед началом серии вы сказали, что считаю «Торпедо» фаворитом.
– Я по-прежнему так считаю. Во-первых, они заняли место выше нас.
И по сезону играли здорово, и сейчас играли здорово. И они фаворит. «Торпедо» выглядело мощно, и ничего другого от них сегодня я не ждал.
– Результат на ваше мнение не повлиял?
– Вы же видите, какие сейчас результаты.
Чемпионат выровнялся. Он стал мощным и интересным, поэтому какие-то выводы делать по одной игре… Мы планируем долгую серию», – сказал главный тренер московского «Динамо».
. В овертайме у нас совсем плохо .