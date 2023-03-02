Судьи не засчитали гол «Торпедо» при счете 1:2 в матче с «Динамо» из-за офсайда. Момент просматривали 6 минут

Теги Торпедо судьи видео КХЛ Кубок Гагарина Динамо Иван Фатеев Сергей Юдаков Хоккей

Арбитры не засчитали заброшенную шайбу «Торпедо» в матче против «Динамо».

«Торпедо» и «Динамо» проводят в Нижнем Новгороде первую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде при счете 1:2 нападающий нижегордцев Сергей Гончарук забросил шайбу, но она была не засчитана после тренерского запроса штаба бело-голубых на положение вне игры.

В результате видеопросмотра, который продолжался около шести минут, судьи подтвердили неправильный вход в зону со стороны игроков «Торпедо».

Главными арбитрами игры являются Иван Фатеев и Сергей Юдаков.

27 комментариев

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Позитивный
Ответ amastr
Первый раз бей-беги от физрука прокатило (и то с помощью группы в полосатых купальниках). Дальше им будет очень больно!!! Торпедо вперёд!!!!
Ха. Ха. Ха. Уверен?
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Позитивный
Ответ Valentin Yurievich
чистый гол отменили 😔
10 человек вместе с тобой считают также. 😂.

Запись посмотрите….. там все видно. Понимаю, что обидно….
+2
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fantazer812
Читаю тут комментарии и диву даюсь какие же тут все таки подкованные эксперты профи в плане хоккейных правил!!
Жаль что судят не они, а какие-то шарлатаны, которые 6 минут момент смотрели и «неправильное» решение приняли)) Они вот ничего не понимают в правилах, в отличие от комментаторов на Спортс.Ру!!
+2
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amastr
Ответ Сидни Кросби 2
Судьи будут те же.
Судьи-то те же, но, думаю, дальше торпедо сделает выводы и просто разорвёт тупую игру в бей-беги. А там даже судьи им не помогут
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marshal .masha
Ответ гилберт
Кто нибудь точно знает правила входа в зону? Поясните. Шайба на синей, значит в зоне, так? И вроде говорили что достаточно партнеру цеплять линию. Все так и было, значит гол.
Шайба должна полностью пересечь синию, тогда она в зоне)
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Sword
Пересмотрел в наилучшем кач-ве. В момент когда задний угол лезвия уже на грани и проецируется в лучшем случае на границу линии и зоны, а не на саму линию, шайба еще наполовину на линии, т.е. не в зоне. Пока шайба полностью зашла за синюю, конек отцепился. Все правильно, офсайд.
+7
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+7
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2hsjck49rf
А еще хочется задать вопрос, почему камеры стоят такого качества, что на них можно просмотреть только не катается ли заливщик ночью пьяный по стадиону?..
+4
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+4
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Sword
Ответ гилберт
Кто нибудь точно знает правила входа в зону? Поясните. Шайба на синей, значит в зоне, так? И вроде говорили что достаточно партнеру цеплять линию. Все так и было, значит гол.
Это же азы правил. При входе в зону атаки синяя не является ее частью, при игре в зоне когда уже вошли туда - наоборот является частью зоны.
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Иван Шуткин
Такие моменты всегда нужно в пользу атаки трактовать
+4
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гилберт
Ответ Su
сама линия - пока она не пересечена - всегда считается продолжением зоны, из которой идет шайба. поэтому в данном случае шайба должна оказаться на белом (в зоне атаки) не раньше, чем отцепился от линии конёк (партнёра).
Наоборот раньше?
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Супер Вася П.
Ответ Сидни Кросби 2
6 минут смотрели, потому что не очевидно было,но заняли сторону Москвы,если оффсайд был они так долго не смотрели и во время игры не свистнули,отняли чистый гол.
Согласен,судьи были не правы,такие голы надо засчитывать.
+8
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Su
Ответ гилберт
Кто нибудь точно знает правила входа в зону? Поясните. Шайба на синей, значит в зоне, так? И вроде говорили что достаточно партнеру цеплять линию. Все так и было, значит гол.
сама линия - пока она не пересечена - всегда считается продолжением зоны, из которой идет шайба. поэтому в данном случае шайба должна оказаться на белом (в зоне атаки) не раньше, чем отцепился от линии конёк (партнёра).
+3
0
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Сидни Кросби 2
Ответ amastr
Первый раз бей-беги от физрука прокатило (и то с помощью группы в полосатых купальниках). Дальше им будет очень больно!!! Торпедо вперёд!!!!
Судьи будут те же.
+2
-2
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Сидни Кросби 2
Ответ гилберт
Кто нибудь точно знает правила входа в зону? Поясните. Шайба на синей, значит в зоне, так? И вроде говорили что достаточно партнеру цеплять линию. Все так и было, значит гол.
Ты не учёл,админ ресурс Московский,испортили всю игру.
+6
-6
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Сидни Кросби 2
6 минут смотрели, потому что не очевидно было,но заняли сторону Москвы,если оффсайд был они так долго не смотрели и во время игры не свистнули,отняли чистый гол.
+6
-6
0
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TimGI86
Ответ pochanik
тут другое интересно. как динамики то так ловко просмотр запросили ?
У каждой команды сидят спецы, которые смотрят трансляцию, крутят моменты, и выносят предложения по необходимости челленджа
+8
0
+8
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Великий Кукурузо
походу все видели кончик конька на линии, кроме судей.😬
+7
-3
+4
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ECB
Динамовцев с победой !!! Молодцы !!!
+5
-5
0
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гилберт
Кто нибудь точно знает правила входа в зону? Поясните. Шайба на синей, значит в зоне, так? И вроде говорили что достаточно партнеру цеплять линию. Все так и было, значит гол.
+5
-2
+3
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ECB
Динамо с победой !!! Молодцы !!! Удачи в следующих матчах !!!
+11
-3
+8
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selachii
Игру сломали...
+6
-7
-1
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ser7777
Конек цеплялся за линию, этим они решили матч в пользу Динамо.
+7
-9
-2
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amastr
Первый раз бей-беги от физрука прокатило (и то с помощью группы в полосатых купальниках). Дальше им будет очень больно!!! Торпедо вперёд!!!!
+17
-10
+7
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pochanik
тут другое интересно. как динамики то так ловко просмотр запросили ?
+3
-6
-3
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2hsjck49rf
Был офсайд
+14
-8
+6
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