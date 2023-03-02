Судьи не засчитали гол «Торпедо» при счете 1:2 в матче с «Динамо» из-за офсайда. Момент просматривали 6 минут
Арбитры не засчитали заброшенную шайбу «Торпедо» в матче против «Динамо».
«Торпедо» и «Динамо» проводят в Нижнем Новгороде первую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.
Во втором периоде при счете 1:2 нападающий нижегордцев Сергей Гончарук забросил шайбу, но она была не засчитана после тренерского запроса штаба бело-голубых на положение вне игры.
В результате видеопросмотра, который продолжался около шести минут, судьи подтвердили неправильный вход в зону со стороны игроков «Торпедо».
Главными арбитрами игры являются Иван Фатеев и Сергей Юдаков.
Запись посмотрите….. там все видно. Понимаю, что обидно….
Жаль что судят не они, а какие-то шарлатаны, которые 6 минут момент смотрели и «неправильное» решение приняли)) Они вот ничего не понимают в правилах, в отличие от комментаторов на Спортс.Ру!!