«Торпедо» проиграло «Динамо» (1:3) в первом матче серии. У команды Кудашова 2 броска в 3-м периоде, один из них – гол в пустые ворота

Московское « » повело в счете в серии против «Торпедо» в Кубке Гагарина.

Команда тренера одержала выездную победу (3:1) над нижегородцами в первом матче серии.

« » перебросало соперника со счетом 33:21 по итогам игры. Голкипер «Динамо» Илья Коновалов отразил 32 бросков.

Проведенное время в атаке – 15:57 против 09:44 в пользу команды тренера .

В третьем периоде бело-голубые нанесли всего два броска в створ ворот, один из них – бросок Ивана Муранова по пустым воротам на 59-й минуте, который привел к третьему голу «Динамо».