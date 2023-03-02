«Торпедо» проиграло «Динамо» (1:3) в первом матче серии. У команды Кудашова 2 броска в 3-м периоде, один из них – гол в пустые ворота

Теги Торпедо Алексей Кудашов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Московское «Динамо» повело в счете в серии против «Торпедо» в Кубке Гагарина.

Команда тренера Алексея Кудашова одержала выездную победу (3:1) над нижегородцами в первом матче серии.

«Торпедо» перебросало соперника со счетом 33:21 по итогам игры. Голкипер «Динамо» Илья Коновалов отразил 32 бросков.

Проведенное время в атаке – 15:57 против 09:44 в пользу команды тренера Игоря Ларионова.

В третьем периоде бело-голубые нанесли всего два броска в створ ворот, один из них – бросок Ивана Муранова по пустым воротам на 59-й минуте, который привел к третьему голу «Динамо».

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26 комментариев

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Philatelist79
Ответ Позитивный
Смешно тебя читать все- таки У тебя они первый круг не пройдут было до ПО, и никакие после первой победы😂
Не читай. Я , хоть и болельщик Динамо, но адекватно смотрю на вещи. Я желаю им победы, но понимаю, что не сейчас.
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Позитивный
Ответ Philatelist79
Динамо никакое. Очень печально
Смешно тебя читать все- таки У тебя они первый круг не пройдут было до ПО, и никакие после первой победы😂
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Виталий Макеев
Ответ Philatelist79
Динамо никакое. Очень печально
С чего такие выводы? Было бы не какое , НЕ выиграли.
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LokoYarik
Торпедо очень красиво играет,чуть не свезло,но сама игра есть,пас,броски,реально атакующий хоккей,который интересно смотреть…сегодня просто не хватило опыта и чуть везения,пожелаю дальше удачи соседям с НН✋
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Виталий Макеев
Ответ Матроскин52
Это только первая игра… Самое главное - Профессор не изменил своим принципам! Торпедо играло в ХОККЕЙ! А результат прийдет! И в этой серии мы еще пошумим!
ЗНАЧИТ Торпедо играли в хоккей, А во что тогда играли ДИНАМО?
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Виталий Макеев
Ответ eld_14
Официально: Петров был прав. Вот это неожиданность!
Почему не ожиданность? Динамо не насколько не слабее торпедо. И игра это показало.
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Позитивный
Начали серию хорошо. Если честно, то поражение в серии Динамо покажет мне , что ничего не понимаю в хоккее. 😂.

Хотя Ларионовское Торпедо главная сенсация Запада без сомнения в регулярке.

Динамики с победой!
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Виталий Макеев
Ответ Алексей Зюзин
с помощью судейства! удачи вам!
А какую помощь судьи оказали ДИНАМО? Сам смотрел про афсайд, раз 10 он был. Конечно на тоненького но был.
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Виталий Макеев
ДИНАМО С ПОБЕДОЙ. ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ БУДЕТ. ЧТО ТО ГОВОРИТЬ ЕЩЕ РАНО. ПОСМОТРИМ , ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.
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Алексей Алексей
Ответ Матроскин52
Это только первая игра… Самое главное - Профессор не изменил своим принципам! Торпедо играло в ХОККЕЙ! А результат прийдет! И в этой серии мы еще пошумим!
ничего у торпедо неполучится ,3-4 игры осталось и на отдых.
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Иван Павлов
Ответ Philatelist79
Динамо никакое. Очень печально
Да нормальное Динамо. В третьем периоде играли по счёту и реально ничего создать Торпедо не дали.

Худший отрезок матча был после отменённой шайбы Торпедо и почти до конца второго периода, вот там, да, нижегородцы прижали к воротам и должны были сравнивать, но Коновалов вытащил.

А в остальном нормальная игра, не надо сгущать краски. От этой команды искромётного хоккея ждать не стоит, играем вторым номером.
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Кеша
Игра была тяжелая . Торпедо всю игру играло в давление . На нашем пятаке дежурили круглосуточно . Свой подчищали . При всем при этом мы молодцы . Засушили , отчаянно отбивались . Но более опытная команда нашу кучу малу у ворот просто разорвали бы . Надо делать выводы . Но настроение подняли и вселили оптимизм , что можем выиграть серию . Торпедо спасибо за самоотверженную игру . Хорошо , что Кудашову продлили контракт .
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Doronya
Торпедо и Плей-офф , как оказалось, вещи несовместимые, слишком мягкие, в регулярке конечно другой хоккей
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Philatelist79
Динамо никакое. Очень печально
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ni
Иногда бывает, что кипер соперника включает режим Бога. :)
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Ратибор Добрынин
Вспоминаются слова знаменитого классика Петрова
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Матроскин52
Это только первая игра… Самое главное - Профессор не изменил своим принципам! Торпедо играло в ХОККЕЙ! А результат прийдет! И в этой серии мы еще пошумим!
+3
-1
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Dragon10
Торпедо ввязалось не в свою игру, какие то ненужные силовые и стыки вместо комбинаций в атаке, возможно, эмоции переполняли. Может, мне только так показалось.
+1
-1
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Вольфсбург
Все сегодня бились, но фарт сегодня на стороне Динамо. С победой Динамики!!!
+5
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Алексей Зюзин
Ответ Direct free kick
Ларика с поражением. Ещё 3 раза и на выход
с помощью судейства! удачи вам!
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-6
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HockeyMan
Торпедо сегодня очень очень круто смотрелись. Жалко что шайба в ворота не шла.
+5
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Фёдор Кузнецов
Суровая реальность хоккея
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eld_14
Официально: Петров был прав. Вот это неожиданность!
+1
-1
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Олег Демидов
Динамо Москва с победой! Молодцы! Просто красавчики!
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Владимир Никаноров
Всех Динамиков с тяжелейшей победой! Удача была на их стороне хотя Торпедо имело неоспоримое преимущество но так иногда бывает...
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