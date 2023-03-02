«Торпедо» проиграло «Динамо» (1:3) в первом матче серии. У команды Кудашова 2 броска в 3-м периоде, один из них – гол в пустые ворота
Московское «Динамо» повело в счете в серии против «Торпедо» в Кубке Гагарина.
Команда тренера Алексея Кудашова одержала выездную победу (3:1) над нижегородцами в первом матче серии.
«Торпедо» перебросало соперника со счетом 33:21 по итогам игры. Голкипер «Динамо» Илья Коновалов отразил 32 бросков.
Проведенное время в атаке – 15:57 против 09:44 в пользу команды тренера Игоря Ларионова.
В третьем периоде бело-голубые нанесли всего два броска в створ ворот, один из них – бросок Ивана Муранова по пустым воротам на 59-й минуте, который привел к третьему голу «Динамо».
Хотя Ларионовское Торпедо главная сенсация Запада без сомнения в регулярке.
Динамики с победой!
Худший отрезок матча был после отменённой шайбы Торпедо и почти до конца второго периода, вот там, да, нижегородцы прижали к воротам и должны были сравнивать, но Коновалов вытащил.
А в остальном нормальная игра, не надо сгущать краски. От этой команды искромётного хоккея ждать не стоит, играем вторым номером.