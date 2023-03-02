В КХЛ считают, что «Лада» должна серьезно отнестись к возвращению – нет документов, представляющих клуб. В лиге есть ощущение, что это никому не нужно

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В КХЛ не чувствуют серьезного желания от «Лады» вернуться в лигу.

Журналист Алексей Шевченко привел мнение источника в лиге о ситуации с тольяттинским клубом

«Сказано было «рассмотреть возможность» включения «Лады» в КХЛ. Но рассматривать нечего.

Ни одного документа, который должен был представить клуб, не существует. Мы только читаем новости о том, что клубу выделяют ту или иную сумму, но сообщения СМИ не являются аргументом.

Там [на арене Лады»] проводит свои матчи «Ладья» в молодежке. Но под обещание все исправить. Конечно, мы могли бы запретить проводить и игры МХЛ, но ведь наша задача не наказывать, а подтолкнуть к изменениям. Так-то за каждую игру на арене, не соответствующей регламенту, полагается штраф. И эта сумма у «Лады» копится.

Совет директоров – серьезная структура. От Тольятти просят хотя бы дорожную карту. На дворе март.

В клубе уверены, что до августа они решат все вопросы с новыми бортами? Оборудование надо приобретать за границей, известно, что сейчас очень серьезные трудности с поставками.

Если в Тольятти уверены, что все успеют, то напишите официальное письмо. Мол, тендер прошел, финансирование выделено, борта идут и прибудут в город тогда-то. На основании этого можно работать. Но из Тольятти вообще нет никаких сообщений.

Если «Лада» реально хочет попасть в КХЛ, то она должна серьезно относиться к этому. Пока же есть ощущение, что никому это и не нужно», – сообщил источник.

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2 комментария

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Al561
Борта заграничные? Что за пижонство.
Можно же заказать борта на местной мебельной или заборостроительной фабрике, ну или в Китае)))
Или пусть на ВАЗе сделают, там все равно куча народа нынче без работы болтается.
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Евгений Исаев
Дождёмся ответа ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ ТОЛЬЯТТИ)))
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