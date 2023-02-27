Более 1 млрд рублей – бюджет «Лады» в случае допуска в КХЛ. Финансировать клуб будет АвтоВАЗ
Стало известно, каким бюджетом сможет располагать «Лада» в КХЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», более миллиарда рублей составит бюджет тольяттинского клуба в случае включения команды в состав участников лиги.
Ранее врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что хоккейному клубу выделят 750 миллионов рублей из регионального бюджета.
Также финансировать команду будет АвтоВАЗ.
Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.
больше деньги девать некуда видимо
В нынешнем году на меры господдержки выделено около 21 миллиарда рублей, напомнил Денис Мантуров. По подсчетам экспертов, этого должно хватить на льготную реализацию более 75 тысяч машин. С 2023 по 2025 год государство поможет россиянам приобрести еще 190 тысяч автомобилей
Это на кредиты, плюсом ещё идёт поддержка завода. И долг в100 млрд. Так что совсем не обязательно покупать ведро, достаточно платить налоги