Более 1 млрд рублей – бюджет «Лады» в случае допуска в КХЛ. Финансировать клуб будет АвтоВАЗ

Теги Лада КХЛ ВХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Стало известно, каким бюджетом сможет располагать «Лада» в КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», более миллиарда рублей составит бюджет тольяттинского клуба в случае включения команды в состав участников лиги.

Ранее врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что хоккейному клубу выделят 750 миллионов рублей из регионального бюджета.

Также финансировать команду будет АвтоВАЗ.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.

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29 комментариев

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dereds
Ответ Фёдор Кузнецов
АМК вроде входит в систему Торпедо, такие клубы труднее брать, тут нужно или фарм менять или АКМ останется, вон Амур собрался фарм менять, потому что Сокол может в КХЛ войти
Акм не в какую систему не входит
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KRAN
Ответ Олег
С таким бюджетом состав наберут неплохой запросто.
Хорошие составы всем нужны.
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Max M
убыточный автоваз и бюджет области....
больше деньги девать некуда видимо
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Ми Ша
АвтоВАЗ сам финансировать надо
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KRAN
Ответ Slima008
А когда уже Химик вернут?
Никогда.
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Ыжык
Ответ Эразм
Ну не знаю, у меня тойота и беларус, тут я скорее Торпедо МТЗ отспонсировал год назад)
В 2023 году на реализацию программ льготного автокредитования в России заложено 9,8 миллиарда рублей: такая сумма уже зафиксирована в проекте бюджета на следующий год. В 2024 году она, по плану, вырастет до 17 миллиардов рублей, а в 2025-м — до 19 миллиардов.

В нынешнем году на меры господдержки выделено около 21 миллиарда рублей, напомнил Денис Мантуров. По подсчетам экспертов, этого должно хватить на льготную реализацию более 75 тысяч машин. С 2023 по 2025 год государство поможет россиянам приобрести еще 190 тысяч автомобилей

Это на кредиты, плюсом ещё идёт поддержка завода. И долг в100 млрд. Так что совсем не обязательно покупать ведро, достаточно платить налоги
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Кеша
Ну вот и то о чем я написал ! АвтоВАЗ все для нас ! Спасибо Вазу ! Я писал , что эти деньги слезы для АвтоВАЗа , но мне не верили ! Я весь сезон просил вернуть Ладу в КХЛ , нещадно боролся со злобными комментариями , меня нещадно миунсовали, но правду не заминусовать! Удачи Лада в КХЛ !
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KSA1985
Столько лет АвтоВАЗ существовал не понятно для чего. Хоть какая то польза будет. С Возвращением!!!
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Wayne Gretzky 99
Лучше бы подушки безопасности и усилители рулей финансировали.
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ни первый_ни последний
у лады сарай куда её
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Эразм
Ответ Ыжык
Налогоплательщики.
Ну не знаю, у меня тойота и беларус, тут я скорее Торпедо МТЗ отспонсировал год назад)
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Slima008
А когда уже Химик вернут?
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Triada
Ответ Эразм
Финансировать клуб будут владельцы отечественных ведер.
Шедевральная шутка
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Ыжык
Да все как обычно, посреди сезона этот миллиард закончится, и все начнется заново.
+11
-3
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Ыжык
Ответ Эразм
Финансировать клуб будут владельцы отечественных ведер.
Налогоплательщики.
+1
-2
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Эразм
Финансировать клуб будут владельцы отечественных ведер.
+6
-2
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Фёдор Кузнецов
Ответ dereds
Лучше бы Амк взяли они точно не слабее
АМК вроде входит в систему Торпедо, такие клубы труднее брать, тут нужно или фарм менять или АКМ останется, вон Амур собрался фарм менять, потому что Сокол может в КХЛ войти
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Олег
Ответ Макс Смирнов
Так это ж не только на зарплаты игроков
Всё равно,я буду рад,видеть Ладу в кхл.
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leon74
Долгожданное возвращение.
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dereds
Лучше бы Амк взяли они точно не слабее
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shickana
Шикарно, убыточное предприятие тратит миллиард в топку. Россия - страна чудес.
+5
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Фёдор Кузнецов
Ответ ФКСМ..ХКСЮ
На западе скорее всего. Куньлунь большой вероятностью вернётся в Китай и перейдёт на Восток.
Возможно и будет, он Куньлуня зависит
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Фёдор Кузнецов
Лада на востоке будет
На западе скорее всего. Куньлунь большой вероятностью вернётся в Китай и перейдёт на Восток.
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Шишов
Зарубится со Спартаком и Витязем за 8 место)
Лада на востоке будет
0
0
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Макс Смирнов
Ответ Олег
С таким бюджетом состав наберут неплохой запросто.
Так это ж не только на зарплаты игроков
+4
0
+4
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