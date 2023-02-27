Более 1 млрд рублей – бюджет «Лады» в случае допуска в КХЛ. Финансировать клуб будет АвтоВАЗ

Стало известно, каким бюджетом сможет располагать « » в КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», более миллиарда рублей составит бюджет тольяттинского клуба в случае включения команды в состав участников лиги.

Ранее врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская сообщила, что хоккейному клубу выделят 750 миллионов рублей из регионального бюджета.

Также финансировать команду будет АвтоВАЗ.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.