Яшкин о матче с минским «Динамо»: «На результате сказалась пауза, скорее всего. У СКА не было игр восемь дней»

прокомментировал поражение СКА в матче с минским «Динамо» (4:6, 0-1).

«Улучшить нужно все компоненты нашей игры. Разберем ошибки и будем готовиться к следующей игре. Не только третий период пошел не так, но и вся игра. Мы должны были решать матч еще раньше.

Скорее всего, на результате сказалась пауза. У нас не было игр восемь дней, соперник играл недавно, для них каждая игра была как последняя. Может, нам не хватило игровой практики. Матч прошел, не надо сыпать пепел на голову.

В последние 20 секунд матча мы старались как можно скорее завести шайбу в зону соперника, но не получилось. Никаких разговоров в этот момент не было. Суеверий никаких не придерживаюсь, надо работать», – сказал капитан СКА.

Яшкин набрал 200-е очко в КХЛ, забив за СКА минскому «Динамо». У него 118 голов и 82 ассиста