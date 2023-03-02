Яшкин о матче с минским «Динамо»: «На результате сказалась пауза, скорее всего. У СКА не было игр восемь дней»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение СКА в матче с минским «Динамо» (4:6, 0-1).

«Улучшить нужно все компоненты нашей игры. Разберем ошибки и будем готовиться к следующей игре. Не только третий период пошел не так, но и вся игра. Мы должны были решать матч еще раньше.

Скорее всего, на результате сказалась пауза. У нас не было игр восемь дней, соперник играл недавно, для них каждая игра была как последняя. Может, нам не хватило игровой практики. Матч прошел, не надо сыпать пепел на голову.

В последние 20 секунд матча мы старались как можно скорее завести шайбу в зону соперника, но не получилось. Никаких разговоров в этот момент не было. Суеверий никаких не придерживаюсь, надо работать», – сказал капитан СКА.

Яшкин набрал 200-е очко в КХЛ, забив за СКА минскому «Динамо». У него 118 голов и 82 ассиста

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4 комментария

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Кеша
Роман Борисович говорил , что у вас самая передовая система , баллоны каменный век и т.д. Я даже не знаю кому верить .
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Руслан Х
Какая-то нелепая отмазка.
+2
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Hitgoe Himgob
Часто играют - плохо
Играют раз в неделю - плохо

Ну не играйте вообще тогда
+3
-1
+2
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fregat96
А как же лучшие в мире тренеры по физподготовке? Не смогли после отдыха планомерно подвести?
+2
0
+2
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