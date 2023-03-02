Даррен Дрегер: «Филадельфия» принимает звонки по поводу Проворова. Потребуется крупное предложение, чтобы выменять его»

Теги возможные переходы Филадельфия НХЛ Даррен Дрегер Иван Проворов Хоккей

«Филадельфия» может обменять Ивана Проворова.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В нынешнем сезоне Проворов провел 62 игры и набрал 22 (4+18) очка. Срок его соглашения с кэпхитом 6,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Флайерс» принимают звонки по поводу Ивана Проворова.

Как и в случае с другими защитниками из топ-4, сроки контрактов которых не заканчиваются, потребуется крупное предложение, чтобы выменять его у «Филадельфии».

26 лет, кэпхит 6,75 млн долларов на этот сезон плюс еще два», – написал Дрегер.

Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ферзь на р1
Ох хотелось бы чтоб Ваня попилил в ПО как следует, он сам наверняка хочет обмена, в лётчиках засиделся, любую команду может усилить, так точно, пахарь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crenk
Ответ Амфитрион
Вообще, было бы интересно если бы Проворова обменяли, хотелось бы посмотреть на него где-нибудь еще. Вот только куда и на кого?
В Нефть вписался бы прекрасно думаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Валить надо, конечно, ему. Так и просидит лучшие годы как Экман-Ларссон.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ответ АРХАТ
В Даллас - там против ЛГБТ браков
А Канада тогда полностью отпадает и Сиэтл тоже)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
В Даллас - там против ЛГБТ браков
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lexakarabut
Как по поводу Чикрана в итоге крупное крупное, или ещё крупнее?)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Вообще, было бы интересно если бы Проворова обменяли, хотелось бы посмотреть на него где-нибудь еще. Вот только куда и на кого?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий