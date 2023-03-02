Даррен Дрегер: «Филадельфия» принимает звонки по поводу Проворова. Потребуется крупное предложение, чтобы выменять его»

« » может обменять .

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В нынешнем сезоне Проворов провел 62 игры и набрал 22 (4+18) очка. Срок его соглашения с кэпхитом 6,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Флайерс» принимают звонки по поводу Ивана Проворова.

Как и в случае с другими защитниками из топ-4, сроки контрактов которых не заканчиваются, потребуется крупное предложение, чтобы выменять его у «Филадельфии».

26 лет, кэпхит 6,75 млн долларов на этот сезон плюс еще два», – написал Дрегер.

Дедлайн в намечен на 3 марта.