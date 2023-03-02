Кагарлицкий о матче с «Нефтехимиком»: «Провалили начало, потом выскребались. Первый период сделал игру, к сожалению»

Теги Ак Барс Нефтехимик Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги матча серии плей-офф с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).

– Мы ожидали немного другого результата, готовились к этому сопернику. Время исправить ситуацию есть, соберемся, проанализируем матч, разберем ошибки.

– В очередной раз в сезоне «Ак Барс» начинает матч с «Нефтехимиком» с 0:2. В чем причина?

– Соперник хорошо начинает, агрессивно. Мы знали это, тренерский штаб предупреждал нас, да и сами знали. Но что-то пошло не так, провалили начало, потом выскребались. К сожалению, первый период сделал игру.

– Матч выдался изнурительным. Нет опасений, что на дистанции может не хватить сил?

– Нет, у нас все физически хорошо готовы, есть ребята в резерве. Все команды в одинаковых условиях, отыграли по 68 матчей. Все должно быть хорошо, проблем по физике не возникнет.

– Какие причины неудачи в овертайме можете выделить?

– Они забили гол, мы – нет, хотя моменты имели. Если бы реализовали – был бы другой результат, – сказал нападающий «Ак Барса».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dok.Polet
Кага мы видели " у нас все физически хорошо готовы". Хотели в первом решить все, а потом доигрывать. Не хватило в первом концентрации и пришлось уже работать. А потом силенок и не хватило. Видно, что готовитесь и физику подтаскиваете. Отсюда и ошибки в передачах, и киксуете, правда у Шипы это удачно вышло. "Только честный труд" у вас это должно быть не только на форме, но и в голове. Ни чего Билл вправит мозги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий