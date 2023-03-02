Кагарлицкий о матче с «Нефтехимиком»: «Провалили начало, потом выскребались. Первый период сделал игру, к сожалению»
Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги матча серии плей-офф с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).
– Мы ожидали немного другого результата, готовились к этому сопернику. Время исправить ситуацию есть, соберемся, проанализируем матч, разберем ошибки.
– В очередной раз в сезоне «Ак Барс» начинает матч с «Нефтехимиком» с 0:2. В чем причина?
– Соперник хорошо начинает, агрессивно. Мы знали это, тренерский штаб предупреждал нас, да и сами знали. Но что-то пошло не так, провалили начало, потом выскребались. К сожалению, первый период сделал игру.
– Матч выдался изнурительным. Нет опасений, что на дистанции может не хватить сил?
– Нет, у нас все физически хорошо готовы, есть ребята в резерве. Все команды в одинаковых условиях, отыграли по 68 матчей. Все должно быть хорошо, проблем по физике не возникнет.
– Какие причины неудачи в овертайме можете выделить?
– Они забили гол, мы – нет, хотя моменты имели. Если бы реализовали – был бы другой результат, – сказал нападающий «Ак Барса».
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