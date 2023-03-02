Кагарлицкий о матче с «Нефтехимиком»: «Провалили начало, потом выскребались. Первый период сделал игру, к сожалению»

подвел итоги матча серии плей-офф с « » (2:3 ОТ).

– Мы ожидали немного другого результата, готовились к этому сопернику. Время исправить ситуацию есть, соберемся, проанализируем матч, разберем ошибки.

– В очередной раз в сезоне «Ак Барс» начинает матч с «Нефтехимиком» с 0:2. В чем причина?

– Соперник хорошо начинает, агрессивно. Мы знали это, тренерский штаб предупреждал нас, да и сами знали. Но что-то пошло не так, провалили начало, потом выскребались. К сожалению, первый период сделал игру.

– Матч выдался изнурительным. Нет опасений, что на дистанции может не хватить сил?

– Нет, у нас все физически хорошо готовы, есть ребята в резерве. Все команды в одинаковых условиях, отыграли по 68 матчей. Все должно быть хорошо, проблем по физике не возникнет.

– Какие причины неудачи в овертайме можете выделить?

– Они забили гол, мы – нет, хотя моменты имели. Если бы реализовали – был бы другой результат, – сказал нападающий « ».