Шипачев об игре за «Вегас»: «Опыт. Ничего плохого в этом не вижу, съездил, посмотрел. Шайбу привез, детям показываю»

Теги Ак Барс НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас Хоккей

Вадим Шипачев высказался касательно своего выступления за «Вегас».

В сезоне-2017/18 он провел за клуб три матча и забил один год.

– Самый неловкий момент в твоей карьере.

– Пока не было.

– А командировка в Лас-Вегас?

– Опыт. Ничего плохого в этом не вижу, съездил, посмотрел. Грубо говоря, не принял то, что там давали, не хотел сидеть в фарм-клубе, считаю, что это мой выбор. То, что там кто-то что-то говорил – мне без разницы.

Я считаю, что после «Вегаса» стал и с журналистами более открытый, потому что посмотрел – там люди к этому относятся как к части работы. Посмотрел какие-то моменты в плане тренировочного процесса, посмотрел как люди готовятся, что делают. И шайбу я привез, ее никто не отменял. Гол есть – детям показываю, – сказал нападающий «Ак Барса».

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4 комментария

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klochkovgss@mail.ru
Вадик приехал в НХЛ, столкнулся с трудностями, расплакался и уехал обратно.
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ARoman91
В сезоне-2017/18 он провёл за клуб три матча и забил один гоД.
Спортс такой спортс...
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ftw2002@yandex.ru
Давно известно, что Вадик король регулярки и чистого льда. В плей-офф он всегда менее эффективен, именно про таких говорят "некубковый". В Вегасе для него был новый вызов, новый рубеж, где нужно было доказывать свое мастерство и состоятельность в новой некомфортной среде и в более конкурентной борьбе. Вадик выбрал комфорт. Ничего плохого не вижу).
+1
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+1
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Stewee
0,33 гола за игру. Вполне себе неплохой результат, я считаю)
+3
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