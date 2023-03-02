Шипачев об игре за «Вегас»: «Опыт. Ничего плохого в этом не вижу, съездил, посмотрел. Шайбу привез, детям показываю»

высказался касательно своего выступления за « ».

В сезоне-2017/18 он провел за клуб три матча и забил один год.

– Самый неловкий момент в твоей карьере.

– Пока не было.

– А командировка в Лас-Вегас?

– Опыт. Ничего плохого в этом не вижу, съездил, посмотрел. Грубо говоря, не принял то, что там давали, не хотел сидеть в фарм-клубе, считаю, что это мой выбор. То, что там кто-то что-то говорил – мне без разницы.

Я считаю, что после «Вегаса» стал и с журналистами более открытый, потому что посмотрел – там люди к этому относятся как к части работы. Посмотрел какие-то моменты в плане тренировочного процесса, посмотрел как люди готовятся, что делают. И шайбу я привез, ее никто не отменял. Гол есть – детям показываю, – сказал нападающий « ».