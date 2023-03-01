Шипачев про «Ак Барс»: «Знарок пытался выяснить, что не так. Состав хороший, но пазл не складывался. Тренера выгнали, и народ понял, что если таких людей могут убрать, то следующего пнут – не заметят»

Форвард Вадим Шипачев объяснил причины неудач « » в начале Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В начале сезона дележка времени была. Новеньких человек восемь пришло. Ребята до этого играли, а мы пришли и как будто забираем у них время. Нужно было притереться, пару сплочений провести.

Какие кланы? Ничего такого не было. Понятно, что за пределами раздевалки могут быть разные интересы. У кого-то есть дети, у кого-то нет. Я больше общался с Кагарлицким. А в раздевалке общаешься со всеми.

У нас банкеты были, мероприятия были, чтобы все сложилось. Нужно было время. Радулов пришел со своей харизмой, я и Слава Войнов тоже другие. Надо было время, чтобы пазл сошелся. Потом разложилось все по полочкам, легче стало.

нас оберегал от журналистов, не давал ругать, говорил, что сам разберется. Он не орал, но вызывал к себе всех ребят, пытался выяснить, что не так. Напоминал, что есть обмены, расторжения. Но одно дело ты нарушаешь режим, и другое дело, что стараешься, но игра не идет. Он много разговаривал, пытался поменять ситуацию. Понимал, что состав хороший, но пазл не складывается.

Могли хоккеистов выгонять, но выгнали тренера. Мне кажется, после этого народ понял, что если таких людей могут убрать, то следующего пнут – даже не заметят. Может, это повлияло как-то.

Понятно, что сейчас разыгрались – 50 игр уже позади. Сезон – он такой, затягивает. По сути, тренируешься, играешь, тренируешься, играешь. Башка просто на место встала у всех. Я так полагаю. По дисциплине немножко скорректировали что-то. Дедлайн, конечно, закончился, но расторжения никто не отменял! – сказал Шипачев в интервью YouTube-каналу «Скользкий лед».