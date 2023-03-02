Титов о старте плей-офф: «Арбитры игнорировали толчки и удары в голову. В матчах «Ак Барса» и СКА был ряд моментов, когда нужно было свистеть»

поделился мнением о судействе в плей-офф-2023.

«Интересный, конечно, первый день плей-офф вышел. Андердоги удивили, даже порадовали. Но еще больше удивили арбитры. Кажется, судейский корпус оказался не совсем готов к кубковым матчам.

Мы и в регулярке часто видели пропущенные явные нарушения, а сейчас градус возрос, и судить надо гораздо внимательнее. Что в матче « » с « », что в игре и «Динамо» был ряд моментов, когда нужно было свистеть, но арбитры почему-то игнорировали и толчки, и даже удары в голову.

Питерцам, например, это обошлось дорого: Минск реализовал два своих большинства после пропущенных удалений на армейцах и выиграл как раз в две шайбы.

Но это только старт первого раунда, и у команд еще много шансов. Главное, чтобы такое безалаберное судейство не растянулось на несколько матчей или серий. В плей-офф цена ошибки высока не только со стороны игроков и тренеров, но и со стороны судей», – сказал экс-тренер клубов .