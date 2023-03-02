Титов о старте плей-офф: «Арбитры игнорировали толчки и удары в голову. В матчах «Ак Барса» и СКА был ряд моментов, когда нужно было свистеть»

Теги Ак Барс Нефтехимик СКА судьи Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Герман Титов Чемпионат.com Хоккей

Герман Титов поделился мнением о судействе в плей-офф-2023.

«Интересный, конечно, первый день плей-офф вышел. Андердоги удивили, даже порадовали. Но еще больше удивили арбитры. Кажется, судейский корпус оказался не совсем готов к кубковым матчам.

Мы и в регулярке часто видели пропущенные явные нарушения, а сейчас градус возрос, и судить надо гораздо внимательнее. Что в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком», что в игре СКА и «Динамо» был ряд моментов, когда нужно было свистеть, но арбитры почему-то игнорировали и толчки, и даже удары в голову.

Питерцам, например, это обошлось дорого: Минск реализовал два своих большинства после пропущенных удалений на армейцах и выиграл как раз в две шайбы.

Но это только старт первого раунда, и у команд еще много шансов. Главное, чтобы такое безалаберное судейство не растянулось на несколько матчей или серий. В плей-офф цена ошибки высока не только со стороны игроков и тренеров, но и со стороны судей», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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6 комментариев

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The next One
Ответ Артём Коковихин
Это вы про ЦСКА и СКА?
Про СКА и Казань эти две команды чаще других используют судейский ресурс.
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Артём Коковихин
Ответ The next One
Две самых ресурсных команды лиге.
Это вы про ЦСКА и СКА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The next One
Две самых ресурсных команды лиге.
0
0
0
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Dok.Polet
"Питерцам, например, это обошлось дорого". А Ак Барс, что выиграл ?! Только мы понимаем почему проиграли и на матрасов не киваем.
+1
0
+1
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norg
Ответ Rio de Janeiro
Это он например про момент с Яшкиным?
Жаль, Емелина в составе не осталось, тихоход уже, конечно, но приложить может еще.
0
0
0
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Rio de Janeiro
Это он например про момент с Яшкиным?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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