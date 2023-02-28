Алексей Терещенко: «Локомотив» – один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Очень организованная команда, разговоры про скучный стиль – стереотипы»

назвал «Локомотив» одним из претендентов на победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

Бывший нападающий сборной России порассуждал на тему встречи ярославского клуба и « » в первом раунде плей-офф.

– Чья оборона окажется сильнее в этой паре? Я не считаю, что «Локомотив» играет от обороны.

У них почти всегда за 30 бросков за матч. Причем это броски не с периметра, они стараются в чужой зоне опасные моменты создавать. Просто ярославцы очень строго в обороне играют, на выходе из зоны.

Думаю, что «Локомотив» без проблем пройдет «Витязь». Для меня это вообще один из главных претендентов на .

– То есть бесконечных овертаймов в этой серии не ждать?

– Не думаю, что такое случится. Все же разница в классе у команд очень существенная.

– Вам нравятся команды с таким стилем игры?

– «Локомотив» – очень организованная команда, вот и все. Не играют они в откат, как многие говорят.

– Не в откат, но разрушать чужие атаки умеют лучше, чем создавать свои.

– Потому что «Локомотив» весь сезон готовится к плей-офф, где цена ошибки резко возрастает.

Вот все помнят, что «Ак Барс» выиграл первый Кубок Гагарина. Но мало кто навскидку скажет, какой счет был в седьмом матче финала. 1:0.

Но никто не помнит, как выиграли. Все помнят, кто чемпион. Поэтому все эти разговоры про скучный стиль – просто стереотипы.

Давайте вспомним чемпионаты мира в 2012 и 2013 годах. Одна и та же организация игры. Но в первом случае мы стали чемпионами, а через год в четвертьфинале вылетели. Потому что исполнители разные.

А в 2012 году никто не говорил, что у Билялетдинова команда «скучно играет». Поэтому именно в плей-офф « » будет сильным. Там и молодые игроки подросли, на хороший уровень вышли, – сказал Терещенко.