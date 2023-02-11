Канарейкин предложил перекрестный плей-офф в КХЛ: «Появится дополнительный импульс, трибуны будут полными»

предложил ввести перекрестный плей-офф в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Хочу предложить, чтобы команды Западной и Восточной конференции начали, скажем так, перехлестный плей-офф. Мне кажется, будет интересно, потому что трибуны будут полными. Команды, которые друг с другом в регулярке играют меньше, будут привлекать интерес зрителей.

Надо начать с первого по 16-е место в очковой, так сказать, расстановке, и эти команды должны начать встречаться с первой стадии. Таким образом, у лиги появится дополнительный импульс и посмотреть, как Восток с Западом будет выглядеть на более ранних стадиях, а не только в финале.

Я имею в виду, что выходят сейчас в плей-офф по 8 команд от Запада и Востока. Они просто выстраиваются в таблице по набранным очкам. На первой стадии СКА встретится, допустим, с «Амуром» или «Нефтехимиком». Кто там выйдет с 16-го места – возможно, тот же «Спартак» или «Северсталь».

Понятно, что дополнительные расходы и средства потребуются. В своих конференциях это более экономно командам, более близкие расстояния, которые нужно преодолевать, выезжая играть в гостях. Когда перехлестнется Восток с Западом, увеличится расстояние, которое нужно покрывать, и срок восстановления хоккеистов», — сказал заслуженный тренер России.