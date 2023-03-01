Гендиректор «Трактора»: «Шумаков может винить только себя. Он должен был воспользоваться ситуацией, вернуться в большую игру»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Сергей Шумаков Чемпионат.com Хоккей

Иван Савин высказался касательно ухода Сергея Шумакова из «Трактора».

«Парень он мастеровитый. Нам пошел со своей стороны навстречу. За минимальные деньги для его уровня мастерства согласился воспользоваться шансом, который мы ему предоставили.

Все было в его руках. Я считаю, что он может винить только себя. Мы планировали за небольшие деньги получить хорошего мастера. Он должен был ситуацией воспользоваться, вернуться в большую игру, в хороший клуб на хорошие позиции с партнерами и за счет большого количества очков остаться на будущий сезон. Но не получилось», – сказал генеральный директор «Трактора».

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1 комментарий

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Евгений Мешков
Шумаков то кстати в плей офф попал. как и Гарипов. да и Потапоп кстати тож. не факт что сыграют, но тем не менее
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