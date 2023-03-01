Глава Башкирии: «Своей слаженной игрой «Салават Юлаев» подает пример для всей республики»

Глава Республики Башкортостан встретился с игроками, тренерами и руководством «Салавата».

Радий Хабиров высказался перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Адмиралом».

«Сегодня вечером – первая игра нашего « » в плей-офф в , начинается борьба за . В этом сезоне команда показала один из лучших результатов за последние несколько лет.

Напомню, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 86 очками. Перспективы хорошие.

Мы пообщались, я рад, что настроение у всех отличное, рабочее. Последние сезоны выпали на очень непростое время. Но команда собралась, своей слаженной игрой «Салават Юлаев» подает пример для всей республики.

Желаю нашим ребятам победы, будем болеть за них», – заявил Хабиров.