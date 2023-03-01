Глава Башкирии: «Своей слаженной игрой «Салават Юлаев» подает пример для всей республики»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Политика Радий Хабиров Хоккей

Глава Республики Башкортостан встретился с игроками, тренерами и руководством «Салавата».

Радий Хабиров высказался перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Адмиралом».

«Сегодня вечером – первая игра нашего «Салавата Юлаева» в плей-офф в КХЛ, начинается борьба за Кубок Гагарина. В этом сезоне команда показала один из лучших результатов за последние несколько лет.

Напомню, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 86 очками. Перспективы хорошие.

Мы пообщались, я рад, что настроение у всех отличное, рабочее. Последние сезоны выпали на очень непростое время. Но команда собралась, своей слаженной игрой «Салават Юлаев» подает пример для всей республики.

Желаю нашим ребятам победы, будем болеть за них», – заявил Хабиров.

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3 комментария

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Фарит Хайруллин
Козлова и кольцова прямо сейчас надо убирать
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RomvB
Мы все как один .... плечом к плечу ... в едином строю ... малой кровью ... могучим ударом ... добьёмся и перебьёмся ...
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0
+2
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Назар Игорь
Зато Салихова подаëт пример совершенно противоположный, только позорит свой Башкортостан.
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-2
-1
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