Депутат Заксобрания Петербурга: «В КХЛ обязана появиться вторая петербургская команда. Надеюсь, в скором будущем это свершится»

Теги СКА КХЛ Политика Хоккей

Депутат Заксобрания Петербурга считает, что в КХЛ может появиться вторая петербургская команда.

Сейчас город в Фонбет Чемпионате КХЛ представляет СКА.

Константин Чебыкин высказался об открытии крытого тренировочного катка СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района».

– После того, как в строй вводятся такие объекты, ледовые арены, вторая петербургская команда в КХЛ не то что должна, а обязана появиться.

Я надеюсь, что в скором будущем это свершится, потому что у нас есть такие коробки, где дети, взрослые и профессиональные спортсмены могут заниматься.

– Вы верите, что в ближайшие пять лет это осуществимо?

– Я даже в этом не сомневаюсь, – сказал Чебыкин.

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11 комментариев

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Павел Гаврош
Лигу надо сокращать 16-18 команд!Порой даже в ВХЛ выдают хорошие матчи лучше чем клубы со дна КХЛ.Надо делать нормальную вертикаль как в чемпионате Швеции Швейцарии итд.Ну или как было раньше в Суперлиге
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Виталий Желтоусов
Боливар (Газпром) двоих вывезет?
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Амфитрион
А что там по Ротенбергам, для второго клуба еще один найдется?
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Юрий Байбурдин
Ска,Сочи,Витязь,Спартак чё мало что-ли.Пусть домашние матчи играют в Питере.Никто против не будут.
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vertigo74
Появится... Волшебник фигов!

НХЛ. Переговоры с лигой, взнос по несколько сотен миллионов долларов, стройка арены (как в Вегасе, например, на частное бабло), переговоры с властями, изучение рынков, фанатской базы, и прочее, прочее.

СПб. Появится команда. Тьфу, едрёна!
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Александр Василич
Отнять деньги у депутатов. Всех отправить на завод.)) И буит вторая команда. И даже на 3ю останется.
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Maxim Vasnechov
Кол-во клубов КХЛ ограничено кол-вом хоккеистов, которые могут играть на уровне КХЛ. Пока это кол-во не вырастет, хоть 10 юр.лиц сделай, назови "Хоккейный клуб", максимум что выйдет - унылый распил бабла, интересный паре сотен человек. Причём в любом городе.
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Серый
В КХЛ итак перебор российских команд, если считать ее за международную лигу.
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Антиполитпроект
Пусть лучше появится первая тольяттинская, новоеузнецкая, ханты-мансийская и другие "первые"
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Gornostaev
Ну и в РПЛ уже пора для такого мегаполиса заиметь вторую команду. В Динамо (Санкт-Петербург), например, инвестировать по-настоящему, создать крутой проект, традиции какие-никакие есть...
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Vadoniy
Даже интересно, насколько эта команда будет популярна, учитывая токсичность ска) Ну и интересно, кто спонсором будет)
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