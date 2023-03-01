Депутат Заксобрания Петербурга: «В КХЛ обязана появиться вторая петербургская команда. Надеюсь, в скором будущем это свершится»

Депутат Заксобрания Петербурга считает, что в КХЛ может появиться вторая петербургская команда.

Сейчас город в Фонбет Чемпионате КХЛ представляет .

Константин Чебыкин высказался об открытии крытого тренировочного катка СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района».

– После того, как в строй вводятся такие объекты, ледовые арены, вторая петербургская команда в КХЛ не то что должна, а обязана появиться.

Я надеюсь, что в скором будущем это свершится, потому что у нас есть такие коробки, где дети, взрослые и профессиональные спортсмены могут заниматься.

– Вы верите, что в ближайшие пять лет это осуществимо?

– Я даже в этом не сомневаюсь, – сказал Чебыкин.