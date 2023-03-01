Камил Гаджиев: «Ротенберг – очень амбициозный тренер. Даже одно поражение от минского «Динамо» он вряд ли воспримет с абсолютным спокойствием»

Теги СКА Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Камил Гаджиев Матч ТВ Хоккей

Камил Гаджиев поделился ожиданиями от серии плей-офф между СКА и минским «Динамо».

«Сначала на эмоциях я подумал, что в этой серии может быть разгром. Но обращу внимание на то, что у минчан нет лимита на легионеров. Там довольно мастеровитые иностранцы. А плей-офф для них – это особенная история.

И представьте, если «Динамо» выиграет один из двух матчей в Санкт-Петербурге. А потом СКА приезжает в Минск, получает там, и счет в серии становится 2-1. Тогда что начнется? Правильно, в СКА сильно начинают нервничать. Мы все знаем, что там очень амбициозный тренер Роман Ротенберг. Даже одно поражение СКА он вряд ли воспримет с абсолютным спокойствием.

Тут психология может сыграть свою роль. Это такой синдром «Тампы» из 2019 года, когда она побила все рекорды в регулярке, но в первом раунде налетела на «Коламбус».

Хотя это лишь один из сценариев. А в итоге я безусловно ставлю на проход СКА. Но думаю, что прям выноса минского «Динамо» здесь не будет», – сказал бывший заместитель гендиректора «Адмирала», президент AMC Fight Nights.

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3 комментария

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Амфитрион
Да что там, он даже одну шайбу считает страшной неудачей. Ему бы в Словакию, в женскую лигу, там где 19 очков девушка за игру набирает, вот там бы он развернулся.
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Calabasas
Посмотрим конечно, но мне кажется, что счёт в серии будет скорее всего 4-0 в пользу СКА.
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Darkhan Darkhan
Глубоко
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