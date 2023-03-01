Камил Гаджиев: «Ротенберг – очень амбициозный тренер. Даже одно поражение от минского «Динамо» он вряд ли воспримет с абсолютным спокойствием»

Камил Гаджиев поделился ожиданиями от серии плей-офф между СКА и минским «Динамо».

«Сначала на эмоциях я подумал, что в этой серии может быть разгром. Но обращу внимание на то, что у минчан нет лимита на легионеров. Там довольно мастеровитые иностранцы. А плей-офф для них – это особенная история.

И представьте, если «Динамо» выиграет один из двух матчей в Санкт-Петербурге. А потом СКА приезжает в Минск, получает там, и счет в серии становится 2-1. Тогда что начнется? Правильно, в СКА сильно начинают нервничать. Мы все знаем, что там очень амбициозный тренер . Даже одно поражение он вряд ли воспримет с абсолютным спокойствием.

Тут психология может сыграть свою роль. Это такой синдром « » из 2019 года, когда она побила все рекорды в регулярке, но в первом раунде налетела на « ».

Хотя это лишь один из сценариев. А в итоге я безусловно ставлю на проход СКА. Но думаю, что прям выноса минского «Динамо» здесь не будет», – сказал бывший заместитель гендиректора «Адмирала», президент AMC Fight Nights.