Камил Гаджиев: «Первый раунд может просто убить «Салават». У Уфы возрастные защитники, а во Владивосток лететь 5500 км»

Камил Гаджиев поделился мыслями о серии « » с «Адмиралом».

«Я эту пару хорошенько обсуждал с Ильдаром Мухометовым, мы вместе работали в « », неравнодушные к клубу люди. Понятно, что фаворит на бумаге – «Салават Юлаев», и он эту серию, скорее всего, выиграет. Кстати, «Адмирал» трижды в истории выходил в плей‑офф – и уступил во всех трех сериях первого раунда.

Но в этом году все может быть иначе. Ведь у Уфы возрастные защитники, а во Владивосток лететь 5500 км. Может быть, даже два раза туда-обратно. Это в сумме 22 000 км в воздухе, больше половины экватора. Плюс туда-сюда акклиматизация. И с ходу нужно сразу играть. Это непросто, тем более если тебе уже за 30 лет.

Понятно, что в наше время есть разные препараты для восстановления… Но ведь перерыв между сериями маленький. То есть Уфа пройдет кусачий «Адмирал», но первый раунд может «Салават Юлаев» в плей-офф просто убить», – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».