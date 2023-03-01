Камил Гаджиев: «Первый раунд может просто убить «Салават». У Уфы возрастные защитники, а во Владивосток лететь 5500 км»

Теги Салават Юлаев Ильдар Мухометов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Камил Гаджиев Матч ТВ Хоккей

Камил Гаджиев поделился мыслями о серии «Салавата Юлаева» с «Адмиралом».

«Я эту пару хорошенько обсуждал с Ильдаром Мухометовым, мы вместе работали в «Адмирале», неравнодушные к клубу люди. Понятно, что фаворит на бумаге – «Салават Юлаев», и он эту серию, скорее всего, выиграет. Кстати, «Адмирал» трижды в истории выходил в плей‑офф – и уступил во всех трех сериях первого раунда.

Но в этом году все может быть иначе. Ведь у Уфы возрастные защитники, а во Владивосток лететь 5500 км. Может быть, даже два раза туда-обратно. Это в сумме 22 000 км в воздухе, больше половины экватора. Плюс туда-сюда акклиматизация. И с ходу нужно сразу играть. Это непросто, тем более если тебе уже за 30 лет.

Понятно, что в наше время есть разные препараты для восстановления… Но ведь перерыв между сериями маленький. То есть Уфа пройдет кусачий «Адмирал», но первый раунд может «Салават Юлаев» в плей-офф просто убить», – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала».

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7 комментариев

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Александр Буркин
Ну я бы не сказал они среднего возраста, а Панин и Бирюков то да
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ruslanych
Ну все, раз сам промоутер Гаджиев сказал, можно квартиру ставить, инфа сотка.
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Раян Ханмурзин
Ответ Айнур Билалов
кто такой Камил Гаджиев
Типа нашего Баширова😂😂😂😂,такой же типок
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askarik1992
ММА Гаджиев что ли... А каким боком он к хокеею
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Mikl_5555
Ответ Айнур Билалов
кто такой Камил Гаджиев
судя по должности листовки у арены перед матчем раздает..
+3
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Руслан Х
У Адмирала изначально была задача — ослаблять и утомлять,а не выигрывать.🤷🏻‍♂️
+1
0
+1
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Айнур Билалов
кто такой Камил Гаджиев
+5
0
+5
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