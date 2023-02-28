Плющев о плей-офф КХЛ: «Не думаю, что Восток сможет что-то предложить Западу. Сомневаюсь, что «Авангард» сможет бороться за финал конференции»

поделился мыслями о фаворитах предстоящего плей-офф КХЛ.

«Наиболее яркого фаворита сейчас назвать очень сложно, но лидеры, какими они были в прошлом, позапрошлом и даже позапозапрошлом сезонах, такими они и остались.

Никаких новшеств в этом сезоне у нас нет. За первое место на Западе будут бороться и СКА – в этом я убежден.

Что будет на Востоке? Сложно сказать. Там большие качели. В игру может вписаться и «Металлург», и « », и « » тот же.

Сомневаюсь, что « » сможет бороться за финал конференции. В том, что фавориты из года в год одни и те же, есть определенный элемент застоя в КХЛ.

Думаю, главные фавориты на Западе. Они выступали стабильнее, увереннее по ходу чемпионата. Не думаю, что Восток сможет что-то предложить Западу. Хотя хоккей – игра такая», – сказал заслуженный тренер России.