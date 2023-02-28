Плющев о плей-офф КХЛ: «Не думаю, что Восток сможет что-то предложить Западу. Сомневаюсь, что «Авангард» сможет бороться за финал конференции»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев поделился мыслями о фаворитах предстоящего плей-офф КХЛ.

«Наиболее яркого фаворита сейчас назвать очень сложно, но лидеры, какими они были в прошлом, позапрошлом и даже позапозапрошлом сезонах, такими они и остались.

Никаких новшеств в этом сезоне у нас нет. За первое место на Западе будут бороться ЦСКА и СКА – в этом я убежден.

Что будет на Востоке? Сложно сказать. Там большие качели. В игру может вписаться и «Металлург», и «Ак Барс», и «Салават Юлаев» тот же.

Сомневаюсь, что «Авангард» сможет бороться за финал конференции. В том, что фавориты из года в год одни и те же, есть определенный элемент застоя в КХЛ.

Думаю, главные фавориты на Западе. Они выступали стабильнее, увереннее по ходу чемпионата. Не думаю, что Восток сможет что-то предложить Западу. Хотя хоккей – игра такая», – сказал заслуженный тренер России.

4 комментария

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Айсар Сайфутдинов
Ответ Максим Старовойтов
Вы Адмирал сначала выиграйте а потом про дерби свое зеленое мечтайте
Да вы не волнуйтесь
Выиграем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Старовойтов
Ответ Айсар Сайфутдинов
Удачи ак барсу (болельщик Салавата) Надеюсь в финале конференции будет зеленое дерби
Вы Адмирал сначала выиграйте а потом про дерби свое зеленое мечтайте
0
-1
-1
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Максим Старовойтов
Ответ Кеша
Я тоже буду рад выносу птиц !
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Кеша
Я тоже буду рад выносу птиц !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айсар Сайфутдинов
Удачи ак барсу (болельщик Салавата)
Надеюсь в финале конференции будет зеленое дерби
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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