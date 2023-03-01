«Миннесота» выменяла Нюквиста у «Коламбуса», отдав выбор в 5-м раунде драфта. У шведа травма плеча

« » выменяла у « », отдав выбор в 5-м раунде драфта.

«Блю Джекетс» получат выбор, который изначально принадлежал «Бостону».

Согласно условиям сделки, клубы разделили кэпхит шведа (5,5 миллиона долларов) пополам – по 2,75 млн в ведомости у обоих.

33-летний Нюквист не играет с 25 января из-за травмы плеча. Сообщалось, что форвард выбыл до конца сезона, но теперь его статус изменился – «с недели на неделю».

В текущем сезоне он набрал 22 (10+12) очка в 48 играх при полезности «минус 11». Летом Нюквист может стать неограниченно свободным агентом.

НХЛ тщательно изучит обмены игроков с целью оставить их в долгосрочном списке травмированных до плей-офф