«Миннесота» выменяла Нюквиста у «Коламбуса», отдав выбор в 5-м раунде драфта. У шведа травма плеча

Теги переходы Коламбус Миннесота НХЛ Густав Нюквист Хоккей

«Миннесота» выменяла Густава Нюквиста у «Коламбуса», отдав выбор в 5-м раунде драфта.

«Блю Джекетс» получат выбор, который изначально принадлежал «Бостону». 

Согласно условиям сделки, клубы разделили кэпхит шведа (5,5 миллиона долларов) пополам – по 2,75 млн в ведомости у обоих. 

33-летний Нюквист не играет с 25 января из-за травмы плеча. Сообщалось, что форвард выбыл до конца сезона, но теперь его статус изменился – «с недели на неделю». 

В текущем сезоне он набрал 22 (10+12) очка в 48 играх при полезности «минус 11». Летом Нюквист может стать неограниченно свободным агентом. 

НХЛ тщательно изучит обмены игроков с целью оставить их в долгосрочном списке травмированных до плей-офф

2 комментария

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Дима Миронов
Гм Коламбуса под чем? 5 раунд пик всего лишь удержали 2.75 млн,ещё Ньюквиста отдали, Миннесота получила этот 5 раунд пик за то что удержала 1.25 зарплаты Орлова)))
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-3
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Амфитрион
Договорились заранее с Нюквистом о продлении? Или рискнули, потому что вроде как дешево?
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-1
+1
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