НХЛ тщательно изучит обмены игроков с целью оставить их в долгосрочном списке травмированных до плей-офф

будет контролировать обмены, в которых задействованы травмированные игроки.

Лига отправила сообщение всем генеральным менеджерам о том, что будет тщательно изучать трейды с хоккеистами, которые на данный момент травмированы, но еще могут сыграть в этом сезоне.

Это связно с тем, что команды могут воспользоваться лазейкой в регламенте, выменяв игрока, а затем поместив его в долгосрочный список травмированных (LTIR) и вывести оттуда перед стартом плей-офф, где не учитывается кэпхит хоккеистов.

В результате это может повлиять на переговоры по таким хоккеистам, как (« »), (« ») и (« »).

Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.