НХЛ тщательно изучит обмены игроков с целью оставить их в долгосрочном списке травмированных до плей-офф
НХЛ будет контролировать обмены, в которых задействованы травмированные игроки.
Лига отправила сообщение всем генеральным менеджерам о том, что будет тщательно изучать трейды с хоккеистами, которые на данный момент травмированы, но еще могут сыграть в этом сезоне.
Это связно с тем, что команды могут воспользоваться лазейкой в регламенте, выменяв игрока, а затем поместив его в долгосрочный список травмированных (LTIR) и вывести оттуда перед стартом плей-офф, где не учитывается кэпхит хоккеистов.
В результате это может повлиять на переговоры по таким хоккеистам, как Густав Нюквист («Коламбус»), Шон Монахан («Монреаль») и Адам Хенрик («Анахайм»).
Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.
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