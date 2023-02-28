НХЛ тщательно изучит обмены игроков с целью оставить их в долгосрочном списке травмированных до плей-офф

Теги Питтсбург Рейнджерс Монреаль Тампа-Бэй Вашингтон Коламбус Анахайм НХЛ Густав Нюквист Адам Хенрик Шон Монахан Хоккей

НХЛ будет контролировать обмены, в которых задействованы травмированные игроки.

Лига отправила сообщение всем генеральным менеджерам о том, что будет тщательно изучать трейды с хоккеистами, которые на данный момент травмированы, но еще могут сыграть в этом сезоне.

Это связно с тем, что команды могут воспользоваться лазейкой в регламенте, выменяв игрока, а затем поместив его в долгосрочный список травмированных (LTIR) и вывести оттуда перед стартом плей-офф, где не учитывается кэпхит хоккеистов.

В результате это может повлиять на переговоры по таким хоккеистам, как Густав НюквистКоламбус»), Шон МонаханМонреаль») и Адам ХенрикАнахайм»).

Дедлайн в НХЛ намечен на 3 марта.

4 комментария

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rjrjy
Те, кому надо подобной лазейкой воспользоваться, обычно и без обменов прекрасно с этим справляются. Так что тут либо вводить какой-то аналог потолка в плей-офф, либо изучать все попадания игроков в LTIR в любое время сезона, а не только перед дедлайном. В плане обменов гораздо более популярная читерская схема - трёхсторонние сделки, когда какой-то клуб за пик 4 раунда или проспекта берёт на себя зарплату чужого игрока, который переходит в контендер. До начала 2020-х таких трейдов было очень мало (впервые ими активно начали, кажется, менеджеры "Вегаса" заниматься), а в последние сезоны они встречаются постоянно. И ещё НХЛ было бы здорово придумать противоядие от возникшей моды на отправку звёздных хоккеистов в запас перед обменом. Ладно, когда они 1-2 игры пропускают непосредственно перед дедлайном, пока обсуждаются детали наполовину согласованных сделок, но тот же Чикран с 11 февраля на лёд не выходит, у Гаврикова уже 7 матчей пропущено, и это ненормально.
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Александр Максаков
Если разговор зашёл про лазейки... я буду неправ, если скажу, что начинает слишком далеко заходить история с разделением кэп-хитов при обменах, уже и на три клуба?
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АРХАТ
Правильно
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Белый офицер
Давно пора что то с этим делать.
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+4
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