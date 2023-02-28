Дамир Шарипзянов: «Авангард» вылез из одного места и должен дать Омску хороший плей-офф. Что тут будет, если выиграем кубок – арена может не выдержать всего города»

отметил поддержку болельщиков «Авангарда» перед стартом серии Кубка Гагарина с «Сибирью».

– Придется ли тебе особенным образом настраивать команду на сибирское дерби, учитывая то, что с той стороны наверняка будет большая накачка? Принципиальная игра для « ».

– Не думаю, что кого-то надо будет дополнительно настраивать. Все мы видим, как нас поддерживает город – каждая игра по 12 тысяч.

Как минимум для Омска мы должны выигрывать, должны дать им хороший плей-офф, и это не должно заканчиваться одним раундом.

Так что мы обязаны играть хорошо, а дополнительно не нужно никого настраивать. Все понимают, все хотят выиграть.

Просто подумать о том, что тут будет, если мы на самом деле выиграем кубок.

Даже если загадывать наперед, не говорить об одном раунде – мне кажется, эта арена может не выдержать всего города, так что я бы хотел на это посмотреть. Так что есть ради чего работать.

– Согласитесь ли, что это самый тяжелый сезон в вашей карьере? И если сейчас оглядываться, что в этом сезоне было возвращение в Омск, куча разных событий – нет ощущения, что это было так давно, и регулярка пролетела?

– Легких сезонов не бывает: то ковид, то еще что-то. Хорошо, что мы сыграли не 40 с лишним матчей, как в прошлой регулярке.

Лучше сыграть 68 и с полными трибунами, чем с плакатами, которые висели в Балашихе в чемпионский сезон.

Естественно, приятно играть, когда приходит 10-12 тысяч человек, и это нас подгоняет. А то, что в начале – да, мы немного буксовали.

Думаю, нас это сплотило. Мы, грубо говоря, вылезли из одного места, и хорошо, что закончили в тройке.

Закончили так, что плей-офф начинаем дома – это для нас большой плюс. Я считаю, что команда может играть еще лучше, так что нам есть куда стремиться, есть что показать, – сказал капитан « ».