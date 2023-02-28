Терещенко ставит на «Сибирь» в серии с «Авангардом»: «Уровень игры стал ниже с уходом Хартли, а потом и Рябыкина. Организация игры стала хуже»
Алексей Терещенко считает, что «Сибирь» одержит победу над «Авангардом» в серии плей-офф КХЛ.
– Вот это крутое сибирское дерби – Омск против Новосибирска.
Не скажу, что «Авангард» в этой паре фаворит. С уходом Боба Хартли, а потом и Дмитрия Рябыкина уровень игры там стал ниже. В плане, что организация игры стала хуже.
– Без Хартли это совсем другая команда?
– Однозначно. Даже без Рябыкина – совсем другая.
Дмитрий же пытался сохранить прежний подход, даже после ухода Боба, это было видно. Просто команде пришлось на выезде целый месяц на старте играть, вот и пошли неудачи.
Хартли всем, с кем работал, очень много дал. Я не так долго был в «Авангарде», но тоже вырос под его руководством, уже на будущее – как тренер, получил огромное количество полезной информации.
Сейчас в «Авангарде» защитники уже по-другому играют, работы клюшкой стало намного меньше, подкаты другие, прессинг совсем не тот.
– Допускаете, что «ястребы» могут проиграть серию?
– Не просто допускаю, а думаю, что «Сибирь» победит, – сказал бывший нападающий омского клуба и сборной России.
Прогноз Терещенко: 4-2 в серии в пользу новосибирцев.
Николишин считает, что «Сибирь» пройдет «Авангард»: «Защита медленная, вратари смущают. Толчинский проводит не лучший сезон, сам он не потащит»
О чем ты?
Сибирь то пройдем. дальше не понятно