Терещенко ставит на «Сибирь» в серии с «Авангардом»: «Уровень игры стал ниже с уходом Хартли, а потом и Рябыкина. Организация игры стала хуже»

Теги Авангард Сибирь Алексей Терещенко Дмитрий Рябыкин Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко считает, что «Сибирь» одержит победу над «Авангардом» в серии плей-офф КХЛ.

– Вот это крутое сибирское дерби – Омск против Новосибирска.

Не скажу, что «Авангард» в этой паре фаворит. С уходом Боба Хартли, а потом и Дмитрия Рябыкина уровень игры там стал ниже. В плане, что организация игры стала хуже.

– Без Хартли это совсем другая команда?

– Однозначно. Даже без Рябыкина – совсем другая.

Дмитрий же пытался сохранить прежний подход, даже после ухода Боба, это было видно. Просто команде пришлось на выезде целый месяц на старте играть, вот и пошли неудачи.

Хартли всем, с кем работал, очень много дал. Я не так долго был в «Авангарде», но тоже вырос под его руководством, уже на будущее – как тренер, получил огромное количество полезной информации.

Сейчас в «Авангарде» защитники уже по-другому играют, работы клюшкой стало намного меньше, подкаты другие, прессинг совсем не тот.

– Допускаете, что «ястребы» могут проиграть серию?

– Не просто допускаю, а думаю, что «Сибирь» победит, – сказал бывший нападающий омского клуба и сборной России.

Прогноз Терещенко: 4-2 в серии в пользу новосибирцев.

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15 комментариев

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Сергей Таран
они что Кожевниковым вместе одну забегаловку посещают?
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dosatuy
Я конечно за Сибирь но Авангард в этом сезоне не потоп. А кубок возьмёт Динамо как ни парадоксально.
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vatto
какую чушь несет....
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Артём Коковихин
Я пойму если писать что при Харли было лучше, это и так понятно, но есть некоторые люди которые так несчитают. Но у меня вопрос, что сдесь вообще забыл Рябыкин? И почему то многие кого спрашивают в интервью все говорят что зря Авангард отпустил Рябыкина. Хотя при нём Авангард даже в плей-офф непопадал. Благо для болельщиков Авангарда пришёл Кравец при котором Авангард стал получше играть.
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Alex9999995
Ответ жемолдинов ризван
Терещенко - пустозвон !
🐔🐔🐔🤣
+2
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Alex9999995
Ответ арегон
Все это какие? Такие же как этот Терещенко? 😁
Между этими людьми и тобой - пропасть!
О чем ты?
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жемолдинов ризван
Терещенко - пустозвон !
+2
-4
-2
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Александр Черноусов
Ответ Ястреб
Бойтесь, Хартли в Омске 🤣
🤣😭
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арегон
При Рябыкине была отличная организация игры поэтому его и из Магнитки поперли тоже) Слишком хороший специалист для таких команд)
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арегон
Ответ Alex9999995
Авангард это аутсайдер в этой паре! Все эксперты в один голос об этом говорят! Это будет чудо, если они выиграют!
Все это какие? Такие же как этот Терещенко? 😁
+4
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Ястреб
Бойтесь, Хартли в Омске 🤣
+7
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Александр Черноусов
Зачем он вообще был нужен Авангарду??.?..
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Lahtenpohia
ну ставит и ставит. Зислис помню до вручения кубка на ЦСКА ставил ))) на то и эксперты 😂
Сибирь то пройдем. дальше не понятно
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Alex9999995
Авангард это аутсайдер в этой паре! Все эксперты в один голос об этом говорят! Это будет чудо, если они выиграют!
+1
-6
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rusiks
👍!!!
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