Черкас о плей-офф КХЛ: «На Западе одна пара предсказуема – «Торпедо» против «Динамо». Москвичи спокойно пройдут дальше»

Теги Торпедо Игорь Ларионов Сергей Черкас КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Сергей Черкас уверен в победе московского «Динамо» в серии Кубка Гагарина против «Торпедо».

– Кого можно назвать фаворитами плей-офф по той игре, что показывали его участники в чемпионате?

– Все команды в общем-то понятны. Единственная пара, которая предсказуема для меня: «Динамо» – «Торпедо» на Западе. Думаю, москвичи спокойно пройдут дальше.

Первая четверка в Западной конференции ясна. А вот на Востоке больше непредсказуемых сюжетов.

– Но «Торпедо» хвалили по ходу сезона, говорили, что Игорь Ларионов поставил им современный хоккей. К тому же они обошли динамовцев по итогам чемпионата.

– Я думаю, оценку работе Игоря Ларионова даст как раз плей-офф.

Команда строится, молодая, интересная, задорная, но последние игры чемпионата показали, что там нет так все сказочно, как кажется.

Оптимизма мало перед дуэлью с «Динамо». Бело-голубые, наоборот, на мой взгляд, уверенно идут к своей цели, – сказал заслуженный тренер России.

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6 комментариев

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Eliza77
Что-то не то говорит.. Минск вон тоже 100% проходит Питер
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VIDEO JOB
спасибо, продал хату и поставил на выход Динамо! Чего и всем советую
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Сидни Кросби 2
Вот зачем у такого неадеквата интервью берут,да ещё у так называемого тренера.
+1
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Кеша
«Твоими устами да мед пить»
0
-1
-1
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chto s licom?
чё несёт
+7
0
+7
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забанинныйСевер12
Ну ска Минск то более не предсказуемая пара....
+11
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+11
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