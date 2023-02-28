Черкас о плей-офф КХЛ: «На Западе одна пара предсказуема – «Торпедо» против «Динамо». Москвичи спокойно пройдут дальше»

Сергей Черкас уверен в победе московского «Динамо» в серии Кубка Гагарина против « ».

– Кого можно назвать фаворитами плей-офф по той игре, что показывали его участники в чемпионате?

– Все команды в общем-то понятны. Единственная пара, которая предсказуема для меня: « » – «Торпедо» на Западе. Думаю, москвичи спокойно пройдут дальше.

Первая четверка в Западной конференции ясна. А вот на Востоке больше непредсказуемых сюжетов.

– Но «Торпедо» хвалили по ходу сезона, говорили, что Игорь Ларионов поставил им современный хоккей. К тому же они обошли динамовцев по итогам чемпионата.

– Я думаю, оценку работе даст как раз плей-офф.

Команда строится, молодая, интересная, задорная, но последние игры чемпионата показали, что там нет так все сказочно, как кажется.

Оптимизма мало перед дуэлью с «Динамо». Бело-голубые, наоборот, на мой взгляд, уверенно идут к своей цели, – сказал заслуженный тренер России.