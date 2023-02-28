Щитов считает, что «Торпедо» победит «Динамо» со счетом 4-3: «Хотел бы выхода «Торпедо» в финал конференции. Возможно, у Ларионова есть заготовки из «Детройта»

поделился ожиданиями перед серией между «Торпедо» и московским «Динамо».

– Самая интересная пара [на Западе] «Торпедо» – «Динамо». Здесь интрига и равные шансы у обеих команд. Я лично болею за нижегородцев и считаю, что они выиграют серию со счетом 4-3.

– заявил, что «Торпедо» продолжит показывать такой же атакующий хоккей. Эта игра подойдет для плей-офф?

– Если «Торпедо» будет показывать такой же хоккей, станет еще интереснее. Своими действиями они поставят соперника в затруднительное положение.

Если « » будет действовать от обороны, в классической манере игры в плей-офф, а ему навяжут атаку, то придется тоже открываться.

Отсидеться в защите и полностью закрыться не получится. Поэтому будет интересная серия с обилием голов и дойдет до семи матчей.

– Ждете каких-то неожиданностей в этом плей-офф?

– Я бы очень хотел, чтобы «Торпедо» вышло в финал конференции. Было бы здорово. Мне очень нравится хоккей этой команды. В составе хоккеисты среднего уровня, но они постоянно играют в атаке. Ни о каком откате речи не идет.

Очень классный тренерский штаб, и интересно слушать пресс-конференции Игоря Ларионова. Он не боится разговаривать, поднимает важные темы, например, правильное питание. Доносит много полезной информации, в отличие от коллег. Ларионов просвещает общество.

Поэтому в плей-офф я буду болеть за «Торпедо», пусть даже кубковый опыт не в его пользу. Команде было тяжело играть против СКА и ЦСКА.

Но если вратарь будет творить чудеса, а нападение забивать, то «Торпедо» может дойти до финала конференции.

Возможно, у Ларионова есть какие-то заготовки из системы «Детройта» 90-х годов.

Не зря он говорил, что контактирует со Скотти Боумэном и другими известными специалистами, со своими бывшими одноклубниками. « » – единственная команда, которая может преподнести яркий сюрприз, – сказал бывший защитник клубов .