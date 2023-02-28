Щитов считает, что «Торпедо» победит «Динамо» со счетом 4-3: «Хотел бы выхода «Торпедо» в финал конференции. Возможно, у Ларионова есть заготовки из «Детройта»

Теги Торпедо Никита Щитов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Никита Щитов поделился ожиданиями перед серией между «Торпедо» и московским «Динамо».

– Самая интересная пара [на Западе] «Торпедо» – «Динамо». Здесь интрига и равные шансы у обеих команд. Я лично болею за нижегородцев и считаю, что они выиграют серию со счетом 4-3.

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» продолжит показывать такой же атакующий хоккей. Эта игра подойдет для плей-офф?

– Если «Торпедо» будет показывать такой же хоккей, станет еще интереснее. Своими действиями они поставят соперника в затруднительное положение.

Если «Динамо» будет действовать от обороны, в классической манере игры в плей-офф, а ему навяжут атаку, то придется тоже открываться.

Отсидеться в защите и полностью закрыться не получится. Поэтому будет интересная серия с обилием голов и дойдет до семи матчей.

– Ждете каких-то неожиданностей в этом плей-офф?

– Я бы очень хотел, чтобы «Торпедо» вышло в финал конференции. Было бы здорово. Мне очень нравится хоккей этой команды. В составе хоккеисты среднего уровня, но они постоянно играют в атаке. Ни о каком откате речи не идет.

Очень классный тренерский штаб, и интересно слушать пресс-конференции Игоря Ларионова. Он не боится разговаривать, поднимает важные темы, например, правильное питание. Доносит много полезной информации, в отличие от коллег. Ларионов просвещает общество.

Поэтому в плей-офф я буду болеть за «Торпедо», пусть даже кубковый опыт не в его пользу. Команде было тяжело играть против СКА и ЦСКА.

Но если вратарь будет творить чудеса, а нападение забивать, то «Торпедо» может дойти до финала конференции.

Возможно, у Ларионова есть какие-то заготовки из системы «Детройта» 90-х годов.

Не зря он говорил, что контактирует со Скотти Боумэном и другими известными специалистами, со своими бывшими одноклубниками. «Торпедо» – единственная команда, которая может преподнести яркий сюрприз, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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4 комментария

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Камбоджа134
Заготовочек-то полно, а исполнять кто будет?
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Вольфсбург
У Динамо надеюсь Вячеслав Козлов подскажет что делать. В Детройте почти десяток лет провёл, опыта дай боже, а Алексей Кудашёв прислушается к его мнению. По составу Динамо посильнее будет автозаводцев, а вот смогут ли тактически переиграть Профессора и Ко, вопрос??? В прошлом году Разина также расхваливали, итог все помнят.
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Dundee
Вратарь будет творить чудеса и команда будет биться. Но сейчас, история Торпедо - долгосрочная. Соломку не стелю заранее. Но хочется, чтобы все понимали цели. Развитие своей и не только молодёжи, в условиях ограниченного бюджета. Верим в команду. Захотим, пройдём Динамо. Торпедо вперёд 👊🔥
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Сергей Низовкин
Наоборот фаворит Динамо!
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