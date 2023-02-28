Алексей Кудашов: «Торпедо» – фаворит в паре с московским «Динамо». У них очень организованная система, но никто ее не замечает и не видит»

назвал «Торпедо» фаворитом в серии плей-офф с московским « ».

Главный тренер бело-голубых поделился мыслями перед стартом серии первого раунда.

– Вы часто говорили, что команда у вас не самая опытная и начало серии на выезде, нет опасений, что как минимум в первом матче будет тяжело будет в ментальном плане? Вы сами, будучи игроком «Динамо», часто играли там и прекрасно знаете, что при таких болельщиках не просто играть.

– Все матчи будут тяжелые. « » является фаворитом в нашей паре. Они закончили сезон выше нас и имеют преимущество своей площадки.

Очень сильная и организованная команда с хорошим атакующим потенциалом и организацией в обороне, поэтому они на кураже и все игры будут тяжелыми.

Плюс еще болельщики будут гнать свою команду вперед. Стадион, конечно, старенький, но имеет свою ауру.

– На официальном сайте КХЛ в превью пары «Торпедо» – «Динамо» был написан интересный заголовок «Меч Ларионова против щита Кудашова». Можно ли сказать, что проповедуете разные стили хоккея? Насколько согласны с тем, что они играют в атакующий хоккей, а вы в более системный? Можно ли сказать, что это столкновение стилей?

– Могу сказать, что система бывает разной.

Если вы посмотрите игру «Торпедо», то там тоже есть система и она очень организованная. Просто немого другая и отличается от нашей. Никто ее не замечает и не видит, кроме атакующего стиля.

Журналисты, специалисты и критики для того и существуют, чтобы нагнетать ажиотаж, сталкивать лбами, стравливать и делать какие-то выводы относительно команд. Это совершенно нормально. Это ваша работа.

Вы как раз и должны сравнивать, раскручивать. Для нас это не то чтобы безразлично, но мы готовимся к игре, а оценивать и рассуждать это уже ваша работа, – сказал Кудашов.