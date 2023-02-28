Алексей Кудашов: «Торпедо» – фаворит в паре с московским «Динамо». У них очень организованная система, но никто ее не замечает и не видит»

Теги Торпедо Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Алексей Кудашов назвал «Торпедо» фаворитом в серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо».

Главный тренер бело-голубых поделился мыслями перед стартом серии первого раунда.

– Вы часто говорили, что команда у вас не самая опытная и начало серии на выезде, нет опасений, что как минимум в первом матче будет тяжело будет в ментальном плане? Вы сами, будучи игроком «Динамо», часто играли там и прекрасно знаете, что при таких болельщиках не просто играть.

– Все матчи будут тяжелые. «Торпедо» является фаворитом в нашей паре. Они закончили сезон выше нас и имеют преимущество своей площадки.

Очень сильная и организованная команда с хорошим атакующим потенциалом и организацией в обороне, поэтому они на кураже и все игры будут тяжелыми.

Плюс еще болельщики будут гнать свою команду вперед. Стадион, конечно, старенький, но имеет свою ауру.

– На официальном сайте КХЛ в превью пары «Торпедо» – «Динамо» был написан интересный заголовок «Меч Ларионова против щита Кудашова». Можно ли сказать, что проповедуете разные стили хоккея? Насколько согласны с тем, что они играют в атакующий хоккей, а вы в более системный? Можно ли сказать, что это столкновение стилей?

– Могу сказать, что система бывает разной.

Если вы посмотрите игру «Торпедо», то там тоже есть система и она очень организованная. Просто немого другая и отличается от нашей. Никто ее не замечает и не видит, кроме атакующего стиля.

Журналисты, специалисты и критики для того и существуют, чтобы нагнетать ажиотаж, сталкивать лбами, стравливать и делать какие-то выводы относительно команд. Это совершенно нормально. Это ваша работа.

Вы как раз и должны сравнивать, раскручивать. Для нас это не то чтобы безразлично, но мы готовимся к игре, а оценивать и рассуждать это уже ваша работа, – сказал Кудашов.

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7 комментариев

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KSA1985
"Торпедо считается фаворитом"
Звучит как заочное оправдание
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Вольфсбург
Алексей Николаевич дайте бой Торпедо. Ваша команда может, отдадим должное сопернику, при Немировски был подарок для Динамо, теперь нет. Удачи в плей-оффе!
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Johnny75
Ответ Валера Синюков
У Торпедо 6 поражений в последних 9 играх, плохой знак.
хотя эти игры и не имели большого значения, но тенденция на лицо...
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Валера Синюков
Ответ Johnny75
Торпедо весь сезон играет без затяжных спадов. Система системой, но система состоит из людей, а они не железные и не могут по 9 месяцев в году быть на пике физухи... Так что думаю в плэй-офф Торпедо будет на спаде физ. формы. И Поэтому у Динамо шансов больше пройти дальше... Вперёд, за Нижний!!! Даёшь КГ на проспект Гагарина!!!!
У Торпедо 6 поражений в последних 9 играх, плохой знак.
+2
0
+2
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Johnny75
Торпедо весь сезон играет без затяжных спадов. Система системой, но система состоит из людей, а они не железные и не могут по 9 месяцев в году быть на пике физухи... Так что думаю в плэй-офф Торпедо будет на спаде физ. формы. И Поэтому у Динамо шансов больше пройти дальше...
Вперёд, за Нижний!!! Даёшь КГ на проспект Гагарина!!!!
0
-1
-1
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akh_eduard
Динамо по моему мнению сильнее, именно в плей оффный хоккей. Команда бойцов, которая не оставит свободного пространства.
+5
-2
+3
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Кеша
Алексей Николаевич адекватно оценивает ситуацию. Отдал должное сопернику ,но мандража я не заметил . Дай Бог пройдём Торпедо ! Верим в команду !
+4
-2
+2
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