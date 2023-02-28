Генменеджер «Ак Барса» о бонусе Радулова: «Такое есть у многих клубов. Мы действовали в рамках регламента»

Генеральный менеджер « » не стал отрицать, что получит бонус.

Забив буллит в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом», 36-летний форвард казанцев вошел в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата с 57 (25+32) очками в 62 играх.

Сообщалось, что это принесет ему 90 миллионов рублей в виде бонуса по контракту.

«Этот вопрос конфиденциальный, контракты не раскрывают. Мы действовали в рамках регламента.

У многих клубов есть такое за топ-3 игроков, и все, наверно, стремятся вверх», – сказал Марат Валиуллин.

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