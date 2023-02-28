Генменеджер «Ак Барса» о бонусе Радулова: «Такое есть у многих клубов. Мы действовали в рамках регламента»

Теги Ак Барс Александр Радулов Марат Валиуллин КХЛ ТАСС деньги Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» не стал отрицать, что Александр Радулов получит бонус. 

Забив буллит в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом», 36-летний форвард казанцев вошел в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата с 57 (25+32) очками в 62 играх.

Сообщалось, что это принесет ему 90 миллионов рублей в виде бонуса по контракту.

«Этот вопрос конфиденциальный, контракты не раскрывают. Мы действовали в рамках регламента.

У многих клубов есть такое за топ-3 игроков, и все, наверно, стремятся вверх», – сказал Марат Валиуллин.

Радулов отказался отвечать на вопрос о бонусе в 90 млн рублей: «Следующий давай»

Радулов выбил бонус в 90 млн рублей в овертайме последнего матча! Забил с подсказки вратаря

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9 комментариев

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Hola Hola
Честно говоря, я бы вывел из под потолка только 1 места в номинациях. И вообще за счет лиги выплачивал эти фиксированные бонусы (допустим, миллионов по 40), а командные бонусы включил в сумму под потолком.
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grek087
Ответ АРХАТ
80 млн зарлплата и 90 бонус Весьма неадекватная ситуация В НХЛ тоже есть бонусы, но они не касаются самых высокооплачиваемых игроков, коим в КХЛ является Радулов. Это как Овечкин получает 9 млн и за "полтинник" ему бы ещё столько же дали.
Ну так и уровень требований к Радулову по этому бонусу весьма серьезный. Мог бы не получить. Отработал по полной весь сезон- получил вторую зарплату.
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Амфитрион
Ответ HockeyMan
Есть всего лишь пара ситуаций, когда можно платить такие большие бонусы сверх потолка. И эти ситуации регламентированы
Регламентированы. Но это ситуации, которые дают и без того самым богатым клубам возможность дополнительного поощрения звезд мимо потолка. В КХЛ и так разброс от бедных до богатых крайне велик и подобное просто ни к чему. Но это правда в том случае, если цель создать конкурентную лигу, в чем есть большие сомнения.
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grek087
Ответ Rio de Janeiro
Пока бонусы, которые вне пололка, будут больше чем оклады, никакого глобального эффекта от этого самого потолка не будет
Ну в случае с радуловым бонус вполне оправдан. Третьим бомбардиром нужно ещё стать. По-моему у Панарина или у Капризова было такое в первый год контракта. Бонусы стрельнули больше зарплаты. Это нормальная практика, платить много за достижения.
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HockeyMan
Ответ Rio de Janeiro
Пока бонусы, которые вне пололка, будут больше чем оклады, никакого глобального эффекта от этого самого потолка не будет
Есть всего лишь пара ситуаций, когда можно платить такие большие бонусы сверх потолка. И эти ситуации регламентированы
+1
0
+1
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srs
Регламент Кахаэль нулячий, но эти персонажи могут безнаказанно на него ссылаться. Это проблема конечно, которая направлена против интересов сборной. Дайте Радулову нормальную высокую(уже) з/п, неликвидам вроде петрова минималка. Или пускай работать идут и уступают место тем кто посвежее и полезнее. К тому же в десятки раз дешевле
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АРХАТ
Ответ Rio de Janeiro
Пока бонусы, которые вне пололка, будут больше чем оклады, никакого глобального эффекта от этого самого потолка не будет
80 млн зарлплата и 90 бонус
Весьма неадекватная ситуация
В НХЛ тоже есть бонусы, но они не касаются самых высокооплачиваемых игроков, коим в КХЛ является Радулов.
Это как Овечкин получает 9 млн и за "полтинник" ему бы ещё столько же дали.
+2
0
+2
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Rio de Janeiro
Пока бонусы, которые вне пололка, будут больше чем оклады, никакого глобального эффекта от этого самого потолка не будет
+5
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+5
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chubrja
А если бы не забил ,то ничего бы не получил? Вот, оказывается,почему он такой нервный.
+4
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