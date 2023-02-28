Радулов отказался отвечать на вопрос о бонусе в 90 млн рублей: «Следующий давай»
Александр Радулов отказался отвечать на вопрос о бонусе в 90 млн рублей.
Забив буллит в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом», 36-летний форвард «Ак Барса» вошел в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата с 57 (25+32) очками в 62 играх.
Сообщалось, что это принесет ему 90 миллионов рублей в виде бонуса по контракту.
– Какие у вас ощущения перед плей-офф?
– Ощущения хорошие, мы долго этого ждали. Это самое интересное в хоккее.
– Соскучились ли по плей-офф? В «Далласе» в последнем сезоне у вас три матча в играх на вылет.
– Ты, наверное, не тот [розыгрыш плей-офф] смотрел. В том году – три, до этого больше. В плей-офф всегда играть приятно. Как говорится, вишенка на торте. Это то, из-за чего мы любим хоккей. Хотим всегда быть в этих ситуациях.
– Обращали ли внимание на ваши бонусы. Обращали ли внимание на эти разговоры?
– Следующий вопрос.
– То, что в топ-3 вошли.
– Следующий давай, – сказал Радулов.
Радулов выбил бонус в 90 млн рублей в овертайме последнего матча! Забил с подсказки вратаря
Понятно, что банальный, но может расчет был, что Радулов ответит в духе: "да че мне этот бонус, я недавно ярд про..ал".
- Здравствуйте, мы выслали вам офер на 300 к + 100% премия.
- Слушайте, многовато как-то...
- Да бери.
Через год:
- Почему вы завалили проект в конце года???
- Я решил, что итак большой оклад слишком и с бонусом в 100% я уже в конец зажрусь.
Такой диалог ожидается или что хочется узнать от хоккеиста?
В целом, генменеджеру Ак Барса нужен был Радулов, да ещё и в лучшем виде, он его затащил в команду на этих условиях, Радулов оправдал все ожидания. Дальше уже болельщикам решать, стоит ли победа их команды этих затрат, но цель выполнена со всех сторон.
Почему в кхл это считается дурным тоном?