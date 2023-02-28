отказался отвечать на вопрос о бонусе в 90 млн рублей.

Забив буллит в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом», 36-летний форвард «Ак Барса» вошел в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата с 57 (25+32) очками в 62 играх.

Сообщалось, что это принесет ему 90 миллионов рублей в виде бонуса по контракту.

– Какие у вас ощущения перед плей-офф?

– Ощущения хорошие, мы долго этого ждали. Это самое интересное в хоккее.

– Соскучились ли по плей-офф? В « » в последнем сезоне у вас три матча в играх на вылет.

– Ты, наверное, не тот [розыгрыш плей-офф] смотрел. В том году – три, до этого больше. В плей-офф всегда играть приятно. Как говорится, вишенка на торте. Это то, из-за чего мы любим хоккей. Хотим всегда быть в этих ситуациях.

– Обращали ли внимание на ваши бонусы. Обращали ли внимание на эти разговоры?

– Следующий вопрос.

– То, что в топ-3 вошли.

– Следующий давай, – сказал Радулов.

Радулов выбил бонус в 90 млн рублей в овертайме последнего матча! Забил с подсказки вратаря