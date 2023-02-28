Радулов отказался отвечать на вопрос о бонусе в 90 млн рублей: «Следующий давай»

Теги Ак Барс Даллас Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина деньги Хоккей

Александр Радулов отказался отвечать на вопрос о бонусе в 90 млн рублей.

Забив буллит в овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом», 36-летний форвард «Ак Барса» вошел в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата с 57 (25+32) очками в 62 играх.

Сообщалось, что это принесет ему 90 миллионов рублей в виде бонуса по контракту. 

– Какие у вас ощущения перед плей-офф?

– Ощущения хорошие, мы долго этого ждали. Это самое интересное в хоккее. 

– Соскучились ли по плей-офф? В «Далласе» в последнем сезоне у вас три матча в играх на вылет.

– Ты, наверное, не тот [розыгрыш плей-офф] смотрел. В том году – три, до этого больше. В плей-офф всегда играть приятно. Как говорится, вишенка на торте. Это то, из-за чего мы любим хоккей. Хотим всегда быть в этих ситуациях.

– Обращали ли внимание на ваши бонусы. Обращали ли внимание на эти разговоры?

– Следующий вопрос.

– То, что в топ-3 вошли.

– Следующий давай, – сказал Радулов. 

Радулов выбил бонус в 90 млн рублей в овертайме последнего матча! Забил с подсказки вратаря

19 комментариев

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Евгений Мешков
Ответ Vadoniy
Радулов отоичный игрок и импонирующий человек, почему пёс и откуда это пошло? Вообще, может кто-нибудь объяснить, почему слово "пёс" является оскорбительным, это среди кошатников что ли такой прикол?
да потому что тот кто это пишет - малолетний d..yoб, не пытайтесь понять его . с ноги его просто или палкой)
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marshal .masha
Ответ гилберт
Показалось отказался...от бонуса.
Может с командой поделится, а то пашут все , а деньги гребёт один , ещё и время игровое у партнёров постоянно подрезает
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Vadoniy
Ответ DrDro
Так-то оно так, но его бонус был серьезным инфоповодом в наших спортивных сми и вопрос о нём как минимум не лишён смысла. Понятно, что банальный, но может расчет был, что Радулов ответит в духе: "да че мне этот бонус, я недавно ярд про..ал".
Ну это явно не к игроку вопрос. Могу предположить, что у игрока хотят узнать точно размер бонуса и потом с этим вопросом идти к менеджеру и спрашивать, на фига так много, но логично, что цифру называть никто не будет, т к использована эта информация будет едва ли разумным образом)
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Crenk
Ответ гилберт
Показалось отказался...от бонуса.
А мне то что следующий бонус попросил от журналиста
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DrDro
Ответ Vadoniy
Ну вообще, там вроде тоже не сама кхл раскрывает данные о контрактах. А вообще, просто непонятно, в чём вопрос: хотели ли вы получить бонус что ли? Мотивировал ли вас бонус? Тут очевидно, что всё "да". Не великоват ли бонус? Ну так это же на этапе согласования контракта обсуждалось. - Здравствуйте, мы выслали вам офер на 300 к + 100% премия. - Слушайте, многовато как-то... - Да бери. Через год: - Почему вы завалили проект в конце года??? - Я решил, что итак большой оклад слишком и с бонусом в 100% я уже в конец зажрусь. Такой диалог ожидается или что хочется узнать от хоккеиста? В целом, генменеджеру Ак Барса нужен был Радулов, да ещё и в лучшем виде, он его затащил в команду на этих условиях, Радулов оправдал все ожидания. Дальше уже болельщикам решать, стоит ли победа их команды этих затрат, но цель выполнена со всех сторон.
Так-то оно так, но его бонус был серьезным инфоповодом в наших спортивных сми и вопрос о нём как минимум не лишён смысла.
Понятно, что банальный, но может расчет был, что Радулов ответит в духе: "да че мне этот бонус, я недавно ярд про..ал".
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Vadoniy
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Радулов отоичный игрок и импонирующий человек, почему пёс и откуда это пошло? Вообще, может кто-нибудь объяснить, почему слово "пёс" является оскорбительным, это среди кошатников что ли такой прикол?
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Vadoniy
Ответ DrDro
В нхл до доллара доходы хоккеистов считают. Почему в кхл это считается дурным тоном?
Ну вообще, там вроде тоже не сама кхл раскрывает данные о контрактах. А вообще, просто непонятно, в чём вопрос: хотели ли вы получить бонус что ли? Мотивировал ли вас бонус? Тут очевидно, что всё "да". Не великоват ли бонус? Ну так это же на этапе согласования контракта обсуждалось.
- Здравствуйте, мы выслали вам офер на 300 к + 100% премия.
- Слушайте, многовато как-то...
- Да бери.
Через год:
- Почему вы завалили проект в конце года???
- Я решил, что итак большой оклад слишком и с бонусом в 100% я уже в конец зажрусь.

Такой диалог ожидается или что хочется узнать от хоккеиста?
В целом, генменеджеру Ак Барса нужен был Радулов, да ещё и в лучшем виде, он его затащил в команду на этих условиях, Радулов оправдал все ожидания. Дальше уже болельщикам решать, стоит ли победа их команды этих затрат, но цель выполнена со всех сторон.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Тупой корреспондент . Ни одного вопроса по игре . Плей офф и деньги .
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Дмитрий Кутузов
Ответ DrDro
В нхл до доллара доходы хоккеистов считают. Почему в кхл это считается дурным тоном?
Потому что у нас МРОТ 16 тыс, а на сдачу - скрепы и истории про "особый путь")
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DrDro
Ответ Dok.Polet
Автора интересуют деньги ? Завидовать нужно молча, поэтому автору и не стать Радуловым. А главное в интервью было много другого о хоккее. Почему об этом не скопировал ? И там он говорил все правильно.
В нхл до доллара доходы хоккеистов считают.
Почему в кхл это считается дурным тоном?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Показалось отказался...от бонуса.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Андрей Федоров
весьма культурен, не укусил
Спасибо что не побил.
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Darkhan Darkhan
Раду по меркам КХЛ топовый кто бы что не говорил
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-1
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prus_3
Следующий давай... бонус.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dok.Polet
Автора интересуют деньги ? Завидовать нужно молча, поэтому автору и не стать Радуловым. А главное в интервью было много другого о хоккее. Почему об этом не скопировал ? И там он говорил все правильно.
+4
-8
-4
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Сергей Орлов
Когда ты лоханулся, отдав мошенникам полтора миллиарда, тебе больше не захочется говорить про деньги в интервью)
+1
0
+1
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DrDro
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Ничего себе, как тебя 15 секунд видео вдохновили...
+8
-1
+7
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Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Федоров
весьма культурен, не укусил
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Деньги любят тишину....
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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