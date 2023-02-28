«Ванкувер» обменял защитника Стиллмана в «Баффало», получив проспекта Блума

«Ванкувер» обменял защитника Райли Стиллмана в « » на проспекта.

Контракт 24-летнего игрока действует до окончания сезона-2023/24, кэпхит – 1,35 миллиона долларов. Данное соглашение он подписал с «Чикаго», откуда был обменян в « » в октябре прошлого года.

В текущем сезоне НХЛ Стиллман провел 32 матча и набрал 5 (0+5) очков при полезности «минус 14», 23 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:02.

«Кэнакс» получили 19-летнего форварда Джоша Блума (драфт НХЛ-2021, 95-й номер), выступающего за «Норт Бэй» в юниорской лиге Онтарио. В этом сезоне у него 58 (26+32) очков в 59 играх.