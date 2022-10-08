«Ванкувер» обменял Дикинсона и выбор во 2-м раунде в «Чикаго» на Стиллмана, сократив платежку на 1,3 млн долларов

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«Ванкувер» обменял Джейсона Дикинсона и пик 2-го раунда в «Чикаго» на Райлли Стиллмана.

«Блэкхокс» будут располагать выбором «Кэнакс» во 2-м раунде драфта НХЛ-2024. 

Контракт 27-летнего Дикинсона с кэпхитом 2,65 млн долларов тоже будет действовать еще 2 сезона.

В прошлом сезоне форвард провел 62 матча в НХЛ и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 1» и 19 минутах штрафа. 

Контракт 24-летнего Стиллмана с кэпхитом 1,35 млн долларов тоже будет действовать еще 2 сезона.

В прошлом сезоне защитник провел 52 матча в НХЛ и набрал 12 (2+10) очков при полезности «минус 8», 36 минутах штрафа и среднем времени 15:03.

Таким образом, «Ванкувер» освободил 1,3 млн долларов в платежной ведомости. По данным CapFriendly, на данный момент клуб превышает потолок зарплат на 689 тысяч долларов. 

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