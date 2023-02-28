Олег Леонтьев: «Хочу и дальше работать в «Нефтехимике» и достигнуть чего-то большего, чем выход в плей-офф»

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» не намерен покидать свой пост.

«Я хочу и дальше работать в «Нефтехимике» и достигнуть чего-то большего, чем просто выход в плей-офф.

У меня полное взаимопонимание и отличные отношения с руководством. Конечно, никуда не убегу. Здесь мне доверяют, и я это ценю», — сказал Олег Леонтьев.

По итогам Фонбет Чемпионата КХЛ нижнекамцы вышли в плей-офф, заняв 8-е место в Восточной конференции.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Буренков
Леонтьев, действительно, хороший результат показывает с командой(второй год в плей-офф), но с таким ресурсом-это максимум, к сожалению
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий