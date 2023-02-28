Олег Леонтьев: «Хочу и дальше работать в «Нефтехимике» и достигнуть чего-то большего, чем выход в плей-офф»
Главный тренер «Нефтехимика» не намерен покидать свой пост.
«Я хочу и дальше работать в «Нефтехимике» и достигнуть чего-то большего, чем просто выход в плей-офф.
У меня полное взаимопонимание и отличные отношения с руководством. Конечно, никуда не убегу. Здесь мне доверяют, и я это ценю», — сказал Олег Леонтьев.
По итогам Фонбет Чемпионата КХЛ нижнекамцы вышли в плей-офф, заняв 8-е место в Восточной конференции.
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