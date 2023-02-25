Леонтьев о выходе «Нефтехимика» в плей-офф: «Это подвиг. Мало кто верил в нас после неудачного старта»

Главный тренер « » высказался после победы над «Куньлунем» (7:0).

Нижнекамцы завоевали путевку в , где в первом раунде сыграют с «Ак Барсом».

«Невероятный чемпионат, интереснейший! До конца держал в напряжении. Мы верили, мы сражались, несмотря на неудачный старт — десять поражений в начале сезона.

Мало кто верил в нас тогда, но мы верили, карабкались, сражались. И вышли из ситуации с высоко поднятой головой! Мы это сделали! Всех поздравляю, это подвиг. Парни — красавцы. Отдохнем и будем готовиться к плей-офф, думаю, немножечко пошумим там.

Начало игры было тяжеловатое, команда была немного зажата, но потом раскрепостились. При этом играли строго, а Андрей [Тихомиров] держал нас в игре. Заработало большинство – надеюсь, так продолжим и в плей-офф. Дожали до конца, сделали свое дело, сыграли на ноль», – сказал Олег Леонтьев.