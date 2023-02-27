Леонтьев об «Ак Барсе»: «Нефтехимик» не будет мальчиками для битья и постарается сделать серию интересной»

Олег Леонтьев высказал мнение в преддверии серии «Нефтехимика» и « ».

– Какие эмоции после того, как вышли в плей-офф?

– Естественно, испытываем облегчение. Провели титаническую работу, вылезли из очень непростой ситуации.

Команда собралась, сплотилась – никто не опускал рук. Этот труд вознаградился в конце сезона. Была поставлена цель выйти в плей-офф, и мы ее выполнили.

– Наверное, ключевой момент – перелом в игре с «Магниткой», когда отыгрались с 1:3 и выиграли в овертайме.

– Это уже завершающий штрих. Перелом наступил раньше. Даже не совсем перелом, а тот момент, когда мы начали исправлять ситуацию.

пришел, команда поверила в себя – не знаю, связано ли это напрямую, но момент совпал.

Мы просто не могли в конце испортить этот сезон. Сколько матчей вытащили – это не должно было пройти напрасно.

– Чего ждете от первого раунда плей-офф с «Ак Барсом»? В последнем матче в Нижнекамске они в третьем периоде за несколько минут переломили игру.

– Они забили все голы в большинстве, отработали идеально. С «Ак Барсом» ни в коем случае нельзя удаляться. Плюс у них здорово работает тройка Радулов – Сафонов – Воронков.

Третье, самое основное, – это опыт, конечно, у Казани его больше. Уверен, что мы не будем мальчиками для битья и постараемся сделать эту серию интересной, – сказал главный тренер « ».