«Эдмонтон» обсуждает переход защитника «Нэшвилла» Экхольма. У шведа контракт до 2026 года с кэпхитом 6,25 млн
«Эдмонтон» ведет переговоры о приобретении защитника «Нэшвилла».
Генеральный менеджер «Ойлерс» Кен Холланд ведет дискуссии с «Предаторс» на предмет перехода 32-летнего шведского игрока обороны Маттиаса Экхольма.
Экхольм на протяжении всей карьеры в НХЛ играет за «Нэшвилл» – с сезона-2011/12.
Контракт хоккеиста с зарплатой 6,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2025/26.
Маттиас набрал 18 (5+13) очков при полезности «0» в 57 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
В общей сложности в лиге он записал на свой счет 268 (62+206) баллов в 719 играх.
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