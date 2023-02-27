«Эдмонтон» обсуждает переход защитника «Нэшвилла» Экхольма. У шведа контракт до 2026 года с кэпхитом 6,25 млн

« » ведет переговоры о приобретении защитника « ».

Генеральный менеджер «Ойлерс» Кен Холланд ведет дискуссии с «Предаторс» на предмет перехода 32-летнего шведского игрока обороны .

Экхольм на протяжении всей карьеры в НХЛ играет за «Нэшвилл» – с сезона-2011/12.

Контракт хоккеиста с зарплатой 6,25 миллиона долларов в год будет действовать до конца сезона-2025/26.

Маттиас набрал 18 (5+13) очков при полезности «0» в 57 матчах текущего регулярного чемпионата .

В общей сложности в лиге он записал на свой счет 268 (62+206) баллов в 719 играх.