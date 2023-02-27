Капризов о хет-трике «Коламбусу»: «Не сказал бы, что это игра выше всяких похвал. Победа – это самое важное»

высказался о своем хет-трике в матче против « » (3:2 ОТ).

Российский нападающий «Миннесоты» забросил 3 шайбы в ворота «Блю Джекетс», забив победный гол в овертайме.

«Я бы не сказал, что это игра выше всяких похвал. Конечно, это отличная игра, веселая игра. Но я бы не сказал, что это имеет какое-то конкретное значение.

В конечном счете, победа – это самое важное. Именно на этом я сосредотачиваюсь», – сказал Капризов.