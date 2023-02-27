Капризов о хет-трике «Коламбусу»: «Не сказал бы, что это игра выше всяких похвал. Победа – это самое важное»

Теги Коламбус Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов высказался о своем хет-трике в матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

Российский нападающий «Миннесоты» забросил 3 шайбы в ворота «Блю Джекетс», забив победный гол в овертайме.

«Я бы не сказал, что это игра выше всяких похвал. Конечно, это отличная игра, веселая игра. Но я бы не сказал, что это имеет какое-то конкретное значение.

В конечном счете, победа – это самое важное. Именно на этом я сосредотачиваюсь», – сказал Капризов. 

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3 комментария

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Zomourning33
Ответ Варлампий Варлампий
он там один чтоль из нападающих, в миньке этой, как не посмотрю, так капризов капризов
Он забивает 22% шайб в команде, не удивительно, что он постоянно фигурирует среди забивших. Тот же Мак забивает 21% от шайб всей команды, но у него есть и Леон с 16%.
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Варлампий Варлампий
он там один чтоль из нападающих, в миньке этой, как не посмотрю, так капризов капризов
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shamarin
Тогда ждём покер)
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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