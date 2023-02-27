Капризов о хет-трике «Коламбусу»: «Не сказал бы, что это игра выше всяких похвал. Победа – это самое важное»
Кирилл Капризов высказался о своем хет-трике в матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ).
Российский нападающий «Миннесоты» забросил 3 шайбы в ворота «Блю Джекетс», забив победный гол в овертайме.
«Я бы не сказал, что это игра выше всяких похвал. Конечно, это отличная игра, веселая игра. Но я бы не сказал, что это имеет какое-то конкретное значение.
В конечном счете, победа – это самое важное. Именно на этом я сосредотачиваюсь», – сказал Капризов.
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