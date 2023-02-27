Мичков, Плотников, Миронов, Бердин – лучшие игроки недели в КХЛ
КХЛ определила лучших игроков 25-й недели сезона-2022/2023.
Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет чемпионата КХЛ назвала имена лауреатов двадцать в четырех номинациях.
Лучшим вратарем впервые в карьере признан Михаил Бердин из «Сочи», одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 126 бросков (42 в среднем за игру), из которых он отразил 94,44%. Коэффициент надежности составил 2,34.
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан игрок московского «Динамо» Андрей Миронов, набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Оба его гола стали победными для команды.
Лучшим нападающим в четвертый раз в карьере стал Сергей Плотников. Форвард ЦСКА набрал 7 (5+2) очков в четырех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8» (лучший результат недели).
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков признан лучшим новичком в третий раз в карьере. На его счету 7 (2+5) очков в четырех матчах недели. Игрок не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6».
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