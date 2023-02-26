Средняя посещаемость регулярки КХЛ – 5438 зрителей. Хуже было только в дебютном и ковидных сезонах

Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23 в среднем посещало меньше 5500 зрителей.

Средняя посещаемость составила 5438 человек, заполняемость арен – 63,5%.

В истории лиги было лишь три сезона, в которых в среднем зрителей было меньше: 2008/09 (дебютный), 2020/21 и 2021/22 (действовали ограничения из-за COVID).

Примечательно, что в последний сезон перед началом пандемии коронавируса средняя посещаемость была рекордной – 6492 человека.