Средняя посещаемость регулярки КХЛ – 5438 зрителей. Хуже было только в дебютном и ковидных сезонах

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Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23 в среднем посещало меньше 5500 зрителей.

Средняя посещаемость составила 5438 человек, заполняемость арен – 63,5%.

В истории лиги было лишь три сезона, в которых в среднем зрителей было меньше: 2008/09 (дебютный), 2020/21 и 2021/22 (действовали ограничения из-за COVID).

Примечательно, что в последний сезон перед началом пандемии коронавируса средняя посещаемость была рекордной – 6492 человека.

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13 комментариев

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андрэ
ща Рома на умных щах все нам объяснит, что это традиция такая, а так конечно хоккей это наша игра, футболу до него далеко, ну и НХЛ дворовая лига
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Эд..19
ИМХО увеличение количества игр - один из факторов снижения посещаемости. Денег-то у людей больше не стало - я имею в ввиду реальную заработную плату, а им предлагают ещё больше потратиться. Естественно на все игры заполнить стадионы средств у людей не хватает. Ну и отток сильных легионеров - ещё одна причина. Часто люди идут посмотреть на имена.
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Бобынин
Да этот кхл нафик никому не нужен. Мне подруга два билета давала на цска- витязь ещё до пандемии. У них на работе бесплатно раздавали))
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Anita_Goferdump
тут конечно Роттенбергов не услышишь.
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Drakeekard
Ответ Rjcnbr
Трактор, Металлург, Кунь-Лунь, ЦСКА портят картину, конечно. Ходит по 100 человек
Среди московских команд ЦСКА первый по посещаемости
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arthas_p
Ответ Rjcnbr
Трактор, Металлург, Кунь-Лунь, ЦСКА портят картину, конечно. Ходит по 100 человек
На ММГ не сказал бы, что прям по 100 человек, на громкие вывески приходит приличное количество. Больше напрягает, когда с Салаватом половина арены зеленая.. Собственно за счет них и получается солд-аут в дни матчей)
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Ыжык
Ни хоккеем единым нужно завлекать. В Омске поход на хоккей это уже не просто хоккей, это приятное времяпровождение. Ну и конечно не до развлечений сейчас многим.
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крок 58
Да билеты б подешевле… семьей сходить, кофе выпить- и на круг бешенка выходит..((
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Marienburg
Так и этот сезон дачно-мобилизационный. Примета осени, пробки не больше 4 баллов да пустые стадионы
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Монгольские спецслужбы
Потому что и лига, и хоккей - УГ.
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Дмитрий9779
Раньше ходили на отдельных хоккеистов,теперь многие уехали,легионеров сокращаем,потолок снизили,в то время как в НХЛ его подняли.Ломать не строить.В Питере любят хоккей, у нас всегда больше 10 тыс.в Ледовом.
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Stepan Alexandrovich
Все на катках, некогда на хоккей сходить)
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Rjcnbr
Трактор, Металлург, Кунь-Лунь, ЦСКА портят картину, конечно. Ходит по 100 человек
+4
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+4
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