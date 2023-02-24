У Овечкина нет очков в 5 матчах подряд – впервые с февраля 2020 года

остался без очков в 5 матчах подряд впервые с февраля 2020 года.

Капитан « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (2:4). Он сыграл впервые после смерти отца.

В текущем сезоне на счету Александра 54 (32+22) очка в 55 играх. В последних 5 матчах у россиянина нет очков при полезности «минус 6».

В прошлый раз такая неудачная серия в рамках регулярок у Овечкина была в феврале 2020 года (тоже 5 матчей без очков и «минус 6»).