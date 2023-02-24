У Овечкина нет очков в 5 матчах подряд – впервые с февраля 2020 года

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в 5 матчах подряд впервые с февраля 2020 года.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:4). Он сыграл впервые после смерти отца.

В текущем сезоне на счету Александра 54 (32+22) очка в 55 играх. В последних 5 матчах у россиянина нет очков при полезности «минус 6».

В прошлый раз такая неудачная серия в рамках регулярок у Овечкина была в феврале 2020 года (тоже 5 матчей без очков и «минус 6»). 

5 комментариев

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Александр Иосифов
Автор , тебе на стыдно такое писать ?
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-3
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Макс Осипов
Сейчас то понятно, в каком Саня состоянии...
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-2
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Hedgehog1301
Главное, что автор заметки никогда не останавливается в написании ненужных новостей. Наверное с похорон своих близких тоже будет строчить новую заметку
0
-2
-2
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Hivaga22
Вряд ли это можно называть "подряд".
+1
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Александр Бородин
Ну сейчас понятно, что с такими грустными событиями он не в форме психологически
+1
-3
-2
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