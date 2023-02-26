Давыдов о тренере для «Спартака: «Стиль Квартальнова в клубе не работает. Нужно искать своего человека, таким считают Епанчинцева»

считает, что Дмитрий Квартальнов не подходит «Спартаку».

– «Спартаку» нужна стабильность в тренерском вопросе. И там особые требования к стилю игры – оборонительный хоккей в «Спартаке» не проходит, из-за чего не сложилась карьера у Бориса Миронова.

Да, потом был «спартаковский» по духу Игорь Гришин, но мне показалось, что он не совсем понял, куда попал, поскольку шагнул из первого класса в десятый. Кстати, у нас в « » в свое время похожая история произошла с Сергеем Орешкиным.

– Говорят, что « » возглавит .

– Сомневаюсь, что это правильный ход. Квартальнов – хороший тренер, по стилю – наш, «динамовский», сила в движении. «Спартак» уже убедился, что такой стиль в клубе не работает, он не воспринимается – на примере Олега Знарка. Зачем вновь наступать на эти грабли?

– Кого посоветуете «Спартаку»?

– Нужно искать своего человека – и по корням, и по стилю. Мне понравилось, как в этом сезоне отработал в « » Вадим Епанчинцев – при скромном составе сделал ставку на молодежь, раскрыл ее в атакующем хоккее, оформил рекорд клуба по победам. Знаю, что многие «спартаковцы» считают Епанчинцева своим – и именно такой тренер нужен команде.

– Но он уже работал в «Спартаке».

– Так это только плюс – знает о всех подводных камнях, набил шишки, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.