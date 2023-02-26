Давыдов о тренере для «Спартака: «Стиль Квартальнова в клубе не работает. Нужно искать своего человека, таким считают Епанчинцева»

Теги Амур Спартак Вадим Епанчинцев Дмитрий Квартальнов Виталий Давыдов Борис Миронов Олег Знарок КХЛ Динамо Игорь Гришин Хоккей

Виталий Давыдов считает, что Дмитрий Квартальнов не подходит «Спартаку». 

– «Спартаку» нужна стабильность в тренерском вопросе. И там особые требования к стилю игры – оборонительный хоккей в «Спартаке» не проходит, из-за чего не сложилась карьера у Бориса Миронова.

Да, потом был «спартаковский» по духу Игорь Гришин, но мне показалось, что он не совсем понял, куда попал, поскольку шагнул из первого класса в десятый. Кстати, у нас в «Динамо» в свое время похожая история произошла с Сергеем Орешкиным.

– Говорят, что «Спартак» возглавит Дмитрий Квартальнов.

– Сомневаюсь, что это правильный ход. Квартальнов – хороший тренер, по стилю – наш, «динамовский», сила в движении. «Спартак» уже убедился, что такой стиль в клубе не работает, он не воспринимается – на примере Олега Знарка. Зачем вновь наступать на эти грабли? 

– Кого посоветуете «Спартаку»?

– Нужно искать своего человека – и по корням, и по стилю. Мне понравилось, как в этом сезоне отработал в «Амуре» Вадим Епанчинцев – при скромном составе сделал ставку на молодежь, раскрыл ее в атакующем хоккее, оформил рекорд клуба по победам. Знаю, что многие «спартаковцы» считают Епанчинцева своим – и именно такой тренер нужен команде.

– Но он уже работал в «Спартаке».

– Так это только плюс – знает о всех подводных камнях, набил шишки, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

2 комментария

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вован63
Спартаку как плохому танцору, всегда что-то не то.
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Uriy1337
Может Квартальному в Трактор. Интересно было бы! Мое мнение. Уж в тройке точно будет!
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