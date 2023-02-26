Мичков забил лакросс-гол в матче «Сочи» с «Куньлунем»

Теги КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар Цзэхао Сунь Матвей Мичков Хоккей

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков забил лакросс-гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На третьей минуте игры с «Куньлунем» (2:1, первый период) 18-летний хоккеист получил шайбу за воротами соперника и, зайдя с правой стороны, забросил ее за спину Цзэхао Суню.

В текущем сезоне Мичков провел 27 игр за «Сочи», набрав 17 (9+8) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Darkhan Darkhan
зря пошел туда,в условную Северсталь к Разину было бы полезнее
В Торпедо или Амур тоже неплохо было бы.
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42mk@
Ответ vladimirmonomah
178/72 , но ему 17 лет было 2 месяца назад, за год на 7 см вырос, еще 3 см найти где-нибудь и сойдёт)) Природные данные не выдающиеся, но сейчас Кофилд в нхл с 170/70 гоняет, хотя на мчм казалось, что он еле выживает на площадке, доезжал до чужой зоны и бросал в щитки))
18 исполнилось
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ɔculpa
Ответ Darkhan Darkhan
зря пошел туда,в условную Северсталь к Разину было бы полезнее
Куда отдали, туда отдали. Ты думаешь, он сам сидит и выбирает себе клуб?
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Andre Ja
Ответ Константин Алабин
Просто великолепен! Но мне он почему то кажется маленьким, или у меня не верные впечатления?
Это Быков с Макаровым маленькие, по метр семьдесят, а Мичков целых 178 см
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vladimirmonomah
Ответ Константин Алабин
Просто великолепен! Но мне он почему то кажется маленьким, или у меня не верные впечатления?
178/72 , но ему 17 лет было 2 месяца назад, за год на 7 см вырос, еще 3 см найти где-нибудь и сойдёт)) Природные данные не выдающиеся, но сейчас Кофилд в нхл с 170/70 гоняет, хотя на мчм казалось, что он еле выживает на площадке, доезжал до чужой зоны и бросал в щитки))
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XoM9lK
Я так понимаю, что он эксперт по Куньлуню? Уже не первый раз набирает по несколько очков за матч против них
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Mmr19
Ответ Darkhan Darkhan
зря пошел туда,в условную Северсталь к Разину было бы полезнее
Хоккеист не выбирает, его клуб отправляет
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vladimirmonomah
Надо Свечникову отправить после игры)) Удачный переход на взрослый уровень. В СКА не стоит дергать раньше времени, если вокруг их звена с Тянуллиным сделать что-то интересное из Сочи на следующий год, вся лига сорвёт куш.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Darkhan Darkhan
зря пошел туда,в условную Северсталь к Разину было бы полезнее
Ну там может не играл бы в 1 звене
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Константин Алабин
Просто великолепен!
Но мне он почему то кажется маленьким, или у меня не верные впечатления?
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Darkhan Darkhan
зря пошел туда,в условную Северсталь к Разину было бы полезнее
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ФКСМ..ХКСЮ
Красавчик. Видно, что прогрессирует.
+8
-1
+7
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