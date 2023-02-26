Мичков забил лакросс-гол в матче «Сочи» с «Куньлунем»

Нападающий «Сочи» забил лакросс-гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На третьей минуте игры с « » (2:1, первый период) 18-летний хоккеист получил шайбу за воротами соперника и, зайдя с правой стороны, забросил ее за спину Цзэхао Суню.

В текущем сезоне Мичков провел 27 игр за « », набрав 17 (9+8) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.