Мичков забил лакросс-гол в матче «Сочи» с «Куньлунем»
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков забил лакросс-гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На третьей минуте игры с «Куньлунем» (2:1, первый период) 18-летний хоккеист получил шайбу за воротами соперника и, зайдя с правой стороны, забросил ее за спину Цзэхао Суню.
В текущем сезоне Мичков провел 27 игр за «Сочи», набрав 17 (9+8) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но мне он почему то кажется маленьким, или у меня не верные впечатления?