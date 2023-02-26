Мартемьянов о 0:2 с «Автомобилистом»: «Сибири» прибавлять уже некогда, нужно в себе покопаться»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (0:2).

«Сложный матч, напряженный. Игра в стиле плей-офф, накал серьезный. У нас проблемы – вбрасывания и забитые голы. Соперник с полушанса забил.

Нам прибавлять уже некогда, нужно в себе покопаться, улучшать концентрацию.

По содержанию больше понравилась [эта] игра, чем предыдущая. В обороне парни бились, большинство «Автомобилиста» закрыли, хотя оно одно из лучших в лиге. Во втором периоде сами себе доказали, что если играть без прокатов и идти в силовую [борьбу], то будет результат.

Если попадем на «Автомобилист» в плей-офф, то игры будут похожими на сегодняшний матч. Мы за шесть матчей друг друга уже изучили, в составе команд много бывших игроков другой команды.

Конечно, хотелось начинать плей-офф дома, никуда не лететь при подготовке. Но как сложилось, так сложилось», – сказал Мартемьянов.

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