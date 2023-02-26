«Хейтерам привет!» Ансель Галимов о выходе «Нефтехимика» в плей-офф

передал привет хейтерам после выхода « » в плей-офф.

Нижнекамцы добыли путевку в розыгрыш Кубка Гагарина, обыграв « » (7:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ. В первом раунде команда сыграет с « ».

– Какой момент встречи стал переломным?

– Думаю, перед голом, когда забивало наше звено первое, вот я забил. Атака в наши ворота была, там Тихомиров хорошо сыграл, вытащил в важный момент, мы в обратную сторону побежали, забили гол. Ну и как будто отпустило, выдохнули просто, момент за моментом стали реализовывать.

– Расскажите про ваш победный гол. Метили именно туда или шальная зашла?

– Там посмотрите на бросок Назарова. Это сумасшедшая пушка вылетает такая. И вратарь просто не может среагировать, я просто добиваю её. Шальная? Да я не думаю шальная. Это самая важная шайба в этом сезоне, она вывела нас в плей-офф.

– Подведите итоги домашней серии. Что получилось и чего не хватило?

– Да не буду про эти матчи говорить. Все, мы вышли в плей-офф. Поздравляем болельщиков Нижнекамска и всех, кто за нас болел в России. Сейчас получил очень много сообщений из разных городов в поддержку. Ну и хейтерам привет!

– Впереди первый раунд с «Ак Барсом». Насколько это раздражитель для вас и какие ожидания?

– Давайте про «Ак Барс» сейчас ничего говорить не буду. Думаю, это будет татарское дерби. Ну и сейчас просто хочется выдохнуть. Завтра у нас будет выходной, отдохнем и послезавтра уже начнем готовиться. Ну и будем ждать нижнекамских болельщиков на первых играх, – сказал Галимов.